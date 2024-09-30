Магнітні бурі: чи варто метеозалежним боятися понеділка 30 вересня

«Спокійна геомагнітна обстановка», – підтримують в Одеській обсерваторії Радіоастрономічного інституту НАН України.

Нагадаємо, перша сильна магнітна буря жовтня очікується приблизно з 3 по 6 жовтня. Спочатку сила бурі становитиме 4 бали, а потім вона підніметься до 5 балів.

Геомагнітні коливання, спалахи на Сонці та підвищена сонячна активність можуть нести загрозу для здоров’я та самопочуття деяких людей, особливо для метеозалежних, літніх і тих, хто має хронічні хвороби. Особливо уважними до свого здоров’я в цей період слід бути людям із гіпертонією та хворобами серця та судин – вони можуть відчувати загострення симптомів хвороби.

Щоб магнітні бурі пройшли непомітно: поради медиків

Щоб навіть найсильніші бурі пройшли для вас непомітно, лікарі рекомендують дотримуватись правил здорового способу життя: