Новини Одеси та Одеської області

Магнітні бурі: чи варто метеозалежним боятися понеділка 30 вересня

Магнітні бурі: чи варто метеозалежним боятися понеділка 30 вересня

За даними Центру прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США, сьогодні, у понеділок, 30 вересня 2024 року, суттєвих магнітних бур не очікується.

«Спокійна геомагнітна обстановка», – підтримують в Одеській обсерваторії Радіоастрономічного інституту НАН України.

Нагадаємо, перша сильна магнітна буря жовтня очікується приблизно з 3 по 6 жовтня. Спочатку сила бурі становитиме 4 бали, а потім вона  підніметься до 5 балів.

Геомагнітні коливання, спалахи на Сонці та підвищена сонячна активність можуть нести загрозу для здоров’я та самопочуття деяких людей, особливо для метеозалежних, літніх і тих, хто має хронічні хвороби. Особливо уважними до свого здоров’я в цей період слід бути людям із гіпертонією та хворобами серця та судин – вони можуть відчувати загострення симптомів хвороби.

Щоб магнітні бурі пройшли непомітно: поради медиків

Щоб навіть найсильніші бурі пройшли для вас непомітно, лікарі рекомендують дотримуватись правил здорового способу життя:

  • їжте більше сезонних овочів та фруктів, і менше фастфуду, смаженої та гострої їжі, жирних продуктів. Менше соліть страви;
  • пийте більше води, у тому числі у вигляді чаю, несолодкого компоту, соку. А ось від алкоголю та енергетиків слід відмовитися;
  • старайтеся більше рухатися – зробіть зарядку, прогуляйтеся, влаштуйте пробіжку в повільному темпі;
  • по можливості менше нервуйте, уникайте конфліктних ситуацій та джерел стресу;
  • регулярно провітрюйте кімнату, особливо перед сном;
  • лягайте спати в один і той же час. Спіть не менше 7 годин на добу;
  • якщо здоров’я сильно погіршилося, зверніться до сімейного лікаря.
Avatar photo
Редакція ПРОФІЛЬ
Висловіть вашу думку. Це важливо.
Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Зворотній зв'язок в режимі реального часу
Переглянути всі коментарі
Ще за темою
Всі новини

купить квартиру в Одессе

Вибір редакції

Контакти

Ви стали свідком важливої події і маєте чим поділитися з редакцією? Пишіть нам, ми обов'язково зв'яжемося з вами.

Адреса:

65058, м. Одеса
вул. Маршала Говорова, 2
офіс 314

Телефони:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Ми в мережі
Реклама на сайті

Телефони відділу реклами:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Підписатися на газету можна у будь-якому поштовому відділенні міста Одеси та Одеської області. Передплатний індекс – 96217.

Наші партнери
    лого АНРВУ

Частина контенту виготовлена за підтримки Асоціації “Незалежні регіональні видавці України”

Новини Одеси та Одеської області
© 2009-2024, Центр медіа. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів сайту можливо тільки з активною ссилкою на odessa-life.od.ua/uk