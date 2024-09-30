Магнітні бурі: чи варто метеозалежним боятися понеділка 30 вересня

За даними Центру прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США, сьогодні, у понеділок, 30 вересня 2024 року, суттєвих магнітних бур не очікується.
«Спокійна геомагнітна обстановка», – підтримують в Одеській обсерваторії Радіоастрономічного інституту НАН України.
Нагадаємо, перша сильна магнітна буря жовтня очікується приблизно з 3 по 6 жовтня. Спочатку сила бурі становитиме 4 бали, а потім вона підніметься до 5 балів.
Геомагнітні коливання, спалахи на Сонці та підвищена сонячна активність можуть нести загрозу для здоров’я та самопочуття деяких людей, особливо для метеозалежних, літніх і тих, хто має хронічні хвороби. Особливо уважними до свого здоров’я в цей період слід бути людям із гіпертонією та хворобами серця та судин – вони можуть відчувати загострення симптомів хвороби.
Щоб магнітні бурі пройшли непомітно: поради медиків
Щоб навіть найсильніші бурі пройшли для вас непомітно, лікарі рекомендують дотримуватись правил здорового способу життя:
- їжте більше сезонних овочів та фруктів, і менше фастфуду, смаженої та гострої їжі, жирних продуктів. Менше соліть страви;
- пийте більше води, у тому числі у вигляді чаю, несолодкого компоту, соку. А ось від алкоголю та енергетиків слід відмовитися;
- старайтеся більше рухатися – зробіть зарядку, прогуляйтеся, влаштуйте пробіжку в повільному темпі;
- по можливості менше нервуйте, уникайте конфліктних ситуацій та джерел стресу;
- регулярно провітрюйте кімнату, особливо перед сном;
- лягайте спати в один і той же час. Спіть не менше 7 годин на добу;
- якщо здоров’я сильно погіршилося, зверніться до сімейного лікаря.