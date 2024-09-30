Магнитные бури: стоит ли метеозависимым бояться понедельника 30 сентября

По данным Центра прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США, сегодня, в понедельник, 30 сентября 2024 года, существенных магнитных бурь не ожидается.
«Спокойная геомагнитная обстановка», – подтерждают в Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины.
Напомним, первая сильная магнитная буря октября ожидается примерно с 3 по 6 октября. Сначала сила бури составит 4 балла, затем поднимется до 5.
Геомагнитные колебания, вспышки на Солнце и повышенная солнечная активность могут нести угрозу для здоровья и самочувствия некоторых людей, особенно для метеозависимых, пожилых и тех, у кого имеются хронические болезни. Особенно внимательными к своему здоровью в этот период следует быть людям с гипертонией и болезнями сердца и сосудов – они могут испытывать обострение симптомов болезни.
Чтобы магнитные бури прошли незаметно: советы медиков
Чтобы даже самые сильные бури прошли для вас незаметно, врачи рекомендуют придерживаться правил здорового образа жизни:
- ешьте больше сезонных овощей и фруктов, и меньше фастфуда, жареной и острой пищи, жирных продуктов. Меньше солите блюда;
- пейте больше воды, в том числе в виде чая, несладкого компота, сока. А вот от алкоголя и энергетиков следует отказаться;
- постарайтесь больше двигаться – сделайте зарядку, прогуляйтесь, устройте пробежку в медленном темпе;
- по возможности меньше нервничайте, избегайте конфликтных ситуаций и источников стресса;
- регулярно проветривайте комнату, особенно перед сном;
- ложитесь спать в одно и то же время. Спите не меньше 7 часов в сутки;
- если самочувствие сильно ухудшилось, обратитесь к семейному врачу.