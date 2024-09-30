Магнитные бури: стоит ли метеозависимым бояться понедельника 30 сентября

«Спокойная геомагнитная обстановка», – подтерждают в Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины.

Напомним, первая сильная магнитная буря октября ожидается примерно с 3 по 6 октября. Сначала сила бури составит 4 балла, затем поднимется до 5.

Геомагнитные колебания, вспышки на Солнце и повышенная солнечная активность могут нести угрозу для здоровья и самочувствия некоторых людей, особенно для метеозависимых, пожилых и тех, у кого имеются хронические болезни. Особенно внимательными к своему здоровью в этот период следует быть людям с гипертонией и болезнями сердца и сосудов – они могут испытывать обострение симптомов болезни.

Чтобы магнитные бури прошли незаметно: советы медиков

Чтобы даже самые сильные бури прошли для вас незаметно, врачи рекомендуют придерживаться правил здорового образа жизни: