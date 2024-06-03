Магнітні бурі: чи стане понеділок 3 червня днем ​​небезпечним для здоров’я

Магнітні бурі: чи стане понеділок 3 червня днем ​​небезпечним для здоров’я

За прогнозом фахівців Центру передбачення космічної погоди Національного агентства океанографічних та атмосферних досліджень (NOAA) США, сьогодні, у понеділок, 3 червня 2024 року, суттєвих магнітних бур не очікується; За останні 24 години сонячна активність була на помірному рівні.

А за прогнозом Одеської обсерваторії Радіоастрономічного інституту НАН України, сьогодні можливі окремі збурені періоди.

За попередніми прогнозами, слабка магнітна буря можлива 8-10 червня. А ось 15 червня магнітна буря може бути вже набагато сильнішою.

У дні магнітних бур метеозалежні люди можуть відчувати загострення хронічних захворювань, погіршення сну чи настрою. Однак більшість людей не мають жодних негативних ефектів.

Звести негативний вплив магнітних бур до мінімуму допоможуть прості правила:

  • перебувайте більше часу на свіжому повітрі;
  • обмежте вживання важкої їжі та алкоголю;
  • включіть у свій раціон більше води, овочів та фруктів;
  • уникайте стресу, перевтоми, підвищених навантажень;
  • подбайте про наявність ліків проти хронічних хвороб.
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