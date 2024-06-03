Магнитные бури: станет ли понедельник 3 июня днем опасным для самочувствия

По прогнозу специалистов Центра предсказания космической погоды Национального агентства океанографических и атмосферных исследований (NOAA) США, сегодня, в понедельник, 3 июня 2024 года, существенных магнитных бурь не ожидается; за последние 24 часа солнечная активность была на умеренном уровне.
А по прогнозу Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины, сегодня возможны отдельные возмущенные периоды.
По предварительным прогнозам, слабая магнитная буря возможна 8-10 июня. А вот 15 июня магнитная буря может быть уже намного сильнее.
В дни магнитных бурь метеозависимые люди могут испытывать обострение хронических заболеваний, ухудшение сна или настроения. Однако большинство людей не испытывают никаких негативных эффектов.
Свести негативное влияние магнитных бурь к минимуму помогут простые правила:
- находитесь больше времени на свежем воздухе;
- ограничьте употребление тяжелой пищи и алкоголя;
- включите в свой рацион больше воды, овощей и фруктов;
- избегайте стресса, переутомления, повышенных нагрузок;
- позаботьтесь о наличии лекарств против хронических болезней.