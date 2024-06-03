Магнитные бури: станет ли понедельник 3 июня днем опасным для самочувствия

А по прогнозу Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины, сегодня возможны отдельные возмущенные периоды.

По предварительным прогнозам, слабая магнитная буря возможна 8-10 июня. А вот 15 июня магнитная буря может быть уже намного сильнее.

В дни магнитных бурь метеозависимые люди могут испытывать обострение хронических заболеваний, ухудшение сна или настроения. Однако большинство людей не испытывают никаких негативных эффектов.

Свести негативное влияние магнитных бурь к минимуму помогут простые правила: