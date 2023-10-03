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Магнітні бурі: чи штормитиме 3 жовтня

Магнітні бурі: чи штормитиме 3 жовтня

Специалисты Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины прогнозируют во вторник, 3 октября, повышенную геомагнитную активность, возможны периоды штормовой космической погоды.

За попередніми прогнозами, у жовтні 2023 року геомагнітна обстановка буде спокійнішою, ніж у вересні, проте на нас чекають кілька як помірних, так і досить потужних магнітних штормів. І сьогодні, як очікується, магнітосфера Землі буде у збудженому стані.

Досить сильну магнітну бурю прогнозують 5 жовтня.

Магнітна або сонячна буря – це сплески енергії, що походять від Сонця. Вибухи різної потужності відбуваються у вигляді викидів та спалахів сонячної маси, внаслідок яких енергія розсіюється у всіх напрямках, включаючи Землю.

На кожну людину сонячна активність впливає по-різному. У когось вона викликає пригнічений настрій або мігрень, а у когось – загострення хронічних захворювань.

Зазначено, що у дні магнітних бур зростає кількість звернень до терапевтів та лікарів-кардіологів.

Щоб благополучно пережити неспокійні дні, медики рекомендують:

  • дотримуватись режиму сну (не менше 7-9 годин на добу);
  • повноцінно харчуватися, пити достатньо води;
  • виходити на прогулянки на свіжому повітрі;
  • знизити фізичні та психоемоційні навантаження.

При погіршенні самопочуття чи загостреннях хронічних захворювань слід звернутися за консультацією до сімейного лікаря.

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