Магнітні бурі: чи штормитиме 28 грудня

Прогноз космічної погоди надали в Одеській обсерваторії Радіоастрономічного інституту НАН України.

Вплив магнітних бур на організм людини

Магнітні бурі впливають на в’язкість крові, підвищуючи її. Як наслідок, збільшується схильність до утворення тромбів, знижується газообмін організму, розвивається гіпоксія тканин, підвищується артеріальний тиск.

У дні магнітних бур збільшується кількість інсультів, інфарктів, гіпертонічних кризів, посилюється мігрень. Тому особам із серцево-судинними захворюваннями та схильністю до них слід пам’ятати про це та вдаватися до профілактичних заходів напередодні бур, а також завжди мати під рукою необхідні лікарські засоби.

Також магнітні бурі можуть супроводжуватися такими симптомами:

болісна реакція на світло та/або гучні звуки,

біль у суглобах,

безсоння або, навпаки, підвищена сонливість,

дратівливість,

слабкість,

погане загальне самопочуття.

Як убезпечити себе у дні магнітних бур

Метеочутливим людям можуть допомогти такі рекомендації:

зниження навантаження на серцево-судинну систему шляхом зменшення фізичних навантажень,

приймати контрастний душ, він допоможе тримати судини в тонусі,

слід виключити з раціону продукти, які затримують рідину в організмі (гостре, смажене, солоне, копчене),

збільшити кількість рідини, що споживається (вода, зелений чай),

відмовитися (хоча б на якийсь час) від куріння та вживання алкоголю,

за наявності хронічних захворювань, особливо серцево-судинних, варто мати при собі всі необхідні ліки.

Водіям слід пам’ятати, що під час магнітних бур швидкість реакції знижується в 3-4 рази, тому варто дотримуватися особливої ​​обережності при водінні.