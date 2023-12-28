Новости Одессы и Одесской области

Магнитные бури: будет ли штормить 28 декабря

Магнитные бури: будет ли штормить 28 декабря

В четверг, 28 декабря, ожидается повышенная геомагнитная активность, возможны периоды штормовой космической погоды. По прогнозам ученых, магнитосфера Земли сегодня возмущенная. Вероятность магнитной бури — 15%.

Прогноз космической погоды предоставили в Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины.

Влияние магнитных бурь на организм человека

Магнитные бури влияют на вязкость крови, повышая ее. Как следствие, увеличивается склонность к образованию тромбов, снижается газообмен организма, развивается гипоксия тканей, повышается артериальное давление.

В дни магнитных бурь увеличивается количество инсультов, инфарктов, гипертонических кризов, усиливается мигрень. Поэтому лицам с сердечно-сосудистыми заболеваниями и склонностью к ним следует помнить об этом и прибегать к профилактическим мерам накануне бурь, а также всегда иметь под рукой необходимые лекарственные средства.

Также магнитные бури могут сопровождаться такими симптомами:

  • болезненная реакция на свет и/или громкие звуки,
  • боль в суставах,
  • бессонница или, наоборот, повышенная сонливость,
  • раздражительность,
  • слабость,
  • плохое общее самочувствие.

Как обезопасить себя в дни магнитных бурь

Метеочувствительным людям могут помочь следующие рекомендации:

  • снижение нагрузки на сердечно-сосудистую систему путем уменьшения физических нагрузок,
  • принимать контрастный душ, он поможет держать сосуды в тонусе,
  • следует исключить из рациона продукты, которые задерживают жидкость в организме (острое, жареное, соленое, копченое),
  • увеличить количество потребляе­мой жидкости (вода, зеленый чай),
  • отказаться (хотя бы на время) от курения и употребления алкоголя,
  • при наличии хронических заболеваний, особенно сердечно-сосудистых, стоит иметь при себе все необходимые лекарства.

Водителям следует помнить, что во время магнитных бурь скорость реакции снижается в 3–4 раза, поэтому стоит соблюдать особую осторожность при вождении.

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Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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