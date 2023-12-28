Магнитные бури: будет ли штормить 28 декабря

Прогноз космической погоды предоставили в Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины.

Влияние магнитных бурь на организм человека

Магнитные бури влияют на вязкость крови, повышая ее. Как следствие, увеличивается склонность к образованию тромбов, снижается газообмен организма, развивается гипоксия тканей, повышается артериальное давление.

В дни магнитных бурь увеличивается количество инсультов, инфарктов, гипертонических кризов, усиливается мигрень. Поэтому лицам с сердечно-сосудистыми заболеваниями и склонностью к ним следует помнить об этом и прибегать к профилактическим мерам накануне бурь, а также всегда иметь под рукой необходимые лекарственные средства.

Также магнитные бури могут сопровождаться такими симптомами:

болезненная реакция на свет и/или громкие звуки,

боль в суставах,

бессонница или, наоборот, повышенная сонливость,

раздражительность,

слабость,

плохое общее самочувствие.

Как обезопасить себя в дни магнитных бурь

Метеочувствительным людям могут помочь следующие рекомендации:

снижение нагрузки на сердечно-сосудистую систему путем уменьшения физических нагрузок,

принимать контрастный душ, он поможет держать сосуды в тонусе,

следует исключить из рациона продукты, которые задерживают жидкость в организме (острое, жареное, соленое, копченое),

увеличить количество потребляе­мой жидкости (вода, зеленый чай),

отказаться (хотя бы на время) от курения и употребления алкоголя,

при наличии хронических заболеваний, особенно сердечно-сосудистых, стоит иметь при себе все необходимые лекарства.

Водителям следует помнить, что во время магнитных бурь скорость реакции снижается в 3–4 раза, поэтому стоит соблюдать особую осторожность при вождении.