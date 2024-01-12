Магнітні бурі: чи штормитиме 12 січня

Прогноз космічної погоди надали Одеській обсерваторії Радіоастрономічного інституту НАН України.

Магнітні бурі – це збурення магнітного поля Землі, викликані спалахами на Сонці. Такі коливання можуть негативно впливати на роботу систем зв’язку, а також людське здоров’я. Навіть невелике підвищення активності може вплинути на здоров’я.

Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров’я людей. Попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують цим типам сонячних явищ.

Більшість людей переносять магнітні бурі без великої шкоди здоров’ю і без серйозних симптомів.

Як уберегтися від магнітних бур

Щоб магнітні бурі не нашкодили здоров’ю, дотримуйтесь правил здорового способу життя у небезпечні дні:

Їжте менше гострої, жирної, смаженої їжі, обмежте вживання алкоголю, кави та енергетиків. Натомість частіше їжте зелень, овочі та фрукти, рибу.

Намагайтеся менше нервувати, не беріть участь у конфліктах.

Більш часу проводьте на свіжому повітрі та провітрюйте кімнату.

Приймайте контрастний душ.

Лягайте спати в один і той же час, а перед сном не дивіться в телевізор і телефон.