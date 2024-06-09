Магнітні бурі: чи чекати на них 9 червня 2024 року і до чого готуватися найближчими днями

Магнітні бурі: чи чекати на них 9 червня 2024 року і до чого готуватися найближчими днями

За даними фахівців Центру передбачення космічної погоди Національного агентства океанографічних та атмосферних досліджень (NOAA) США, сьогодні, в неділю, 9 червня 2024 року, істотних магнітних бур не очікується.

Коли Землю накриє потужний геомагнітний шторм

За прогнозом вчених, у цей день геомагнітне поле буде від спокійного до нестабільного рівня. І якщо можливі окремі збурені періоди, то вони будуть дуже несуттєвими.

А ось до наступного тижня метеозалежні люди повинні бути готові: за прогнозами фахівців з космічної погоди, магнітна буря надзвичайної потужності накриє Землю вже 14-15 червня.

Справа в тому, що на Сонці сталося три спалахи одночасно, і вони спричинили дуже сильний радіаційний шторм. Ця магнітна буря зможе, окрім погіршення самопочуття у людей, викликати збої в радіозв’язку та навігаційних системах.

Як впливають на нас магнітні бурі і що робити в ці дні

У період магнітних бур деякі люди можуть відчувати сильний головний біль або навіть мігрені. Також можливі інші симптоми, такі як:

  • зменшення концентрації;
  • проблеми зі сном;
  • загальна слабкість, сонливість;
  • запаморочення;
  • тривожність або дратівливість.

Як саме впливатимуть магнітні бурі на ту чи іншу людину і чи зможуть вони взагалі змінити її стан, залежить лише від індивідуальних особливостей особистості.

Звести негативний вплив магнітних бур до мінімуму допоможуть прості правила:

  • частіше бувайте на свіжому повітрі;
  • обмежте вживання важкої їжі та алкоголю;
  • включіть у свій раціон більше води, а також сезонних овочів та фруктів;
  • уникайте стресу, перевтоми, підвищених навантажень;
  • подбайте про наявність медикаментів від головного болю та підвищеного тиску.
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