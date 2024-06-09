Магнітні бурі: чи чекати на них 9 червня 2024 року і до чого готуватися найближчими днями

За даними фахівців Центру передбачення космічної погоди Національного агентства океанографічних та атмосферних досліджень (NOAA) США, сьогодні, в неділю, 9 червня 2024 року, істотних магнітних бур не очікується.
Коли Землю накриє потужний геомагнітний шторм
За прогнозом вчених, у цей день геомагнітне поле буде від спокійного до нестабільного рівня. І якщо можливі окремі збурені періоди, то вони будуть дуже несуттєвими.
А ось до наступного тижня метеозалежні люди повинні бути готові: за прогнозами фахівців з космічної погоди, магнітна буря надзвичайної потужності накриє Землю вже 14-15 червня.
Справа в тому, що на Сонці сталося три спалахи одночасно, і вони спричинили дуже сильний радіаційний шторм. Ця магнітна буря зможе, окрім погіршення самопочуття у людей, викликати збої в радіозв’язку та навігаційних системах.
Як впливають на нас магнітні бурі і що робити в ці дні
У період магнітних бур деякі люди можуть відчувати сильний головний біль або навіть мігрені. Також можливі інші симптоми, такі як:
- зменшення концентрації;
- проблеми зі сном;
- загальна слабкість, сонливість;
- запаморочення;
- тривожність або дратівливість.
Як саме впливатимуть магнітні бурі на ту чи іншу людину і чи зможуть вони взагалі змінити її стан, залежить лише від індивідуальних особливостей особистості.
Звести негативний вплив магнітних бур до мінімуму допоможуть прості правила:
- частіше бувайте на свіжому повітрі;
- обмежте вживання важкої їжі та алкоголю;
- включіть у свій раціон більше води, а також сезонних овочів та фруктів;
- уникайте стресу, перевтоми, підвищених навантажень;
- подбайте про наявність медикаментів від головного болю та підвищеного тиску.