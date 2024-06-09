Магнітні бурі: чи чекати на них 9 червня 2024 року і до чого готуватися найближчими днями

Коли Землю накриє потужний геомагнітний шторм

За прогнозом вчених, у цей день геомагнітне поле буде від спокійного до нестабільного рівня. І якщо можливі окремі збурені періоди, то вони будуть дуже несуттєвими.

А ось до наступного тижня метеозалежні люди повинні бути готові: за прогнозами фахівців з космічної погоди, магнітна буря надзвичайної потужності накриє Землю вже 14-15 червня.

Справа в тому, що на Сонці сталося три спалахи одночасно, і вони спричинили дуже сильний радіаційний шторм. Ця магнітна буря зможе, окрім погіршення самопочуття у людей, викликати збої в радіозв’язку та навігаційних системах.

Як впливають на нас магнітні бурі і що робити в ці дні

У період магнітних бур деякі люди можуть відчувати сильний головний біль або навіть мігрені. Також можливі інші симптоми, такі як:

зменшення концентрації;

проблеми зі сном;

загальна слабкість, сонливість;

запаморочення;

тривожність або дратівливість.

Як саме впливатимуть магнітні бурі на ту чи іншу людину і чи зможуть вони взагалі змінити її стан, залежить лише від індивідуальних особливостей особистості.

Звести негативний вплив магнітних бур до мінімуму допоможуть прості правила: