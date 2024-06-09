Магнитные бури: ждать ли их 9 июня 2024 и к чему готовиться в ближайшие дни

Когда Землю накроет мощный геомагнитный шторм

Согласно прогнозу ученых, в этот день геомагнитное поле будет от спокойного до нестабильного уровня. И если и возможны отдельные возмущенные периоды, то они будут весьма несущественными.

А вот к предстоящей неделе метеозависимые люди должны быто готовы: по прогнозам специалистов по космической погоде, магнитная буря чрезвычайной мощности накроет Землю уже 14-15 июня.

Дело в том, что на Солнце произошло три вспышки одновременно, и они повлекли за собой очень сильный радиационный шторм. Эта магнитная буря сможет, кроме ухудшения самочувствия у людей, вызвать сбои в радиосвязи и навигационных системах.

Как влияют на нас магнитные бури и что делать в эти дни

В период магнитных бурь некоторые люди могут испытывать сильную головную боль или даже мигрени. Также возможны и другие симптомы, такие как:

уменьшение концентрации;

проблемы со сном;

общая слабость, сонливость;

головокружение;

тревожность или раздражительность.

Как именно будут влиять магнитные бури на того или иного человека и смогут ли они вообще изменить его состояние, зависит только от индивидуальных особенностей личности.

Свести негативное влияние магнитных бурь к минимуму помогут простые правила: