Магнитные бури: ждать ли их 9 июня 2024 и к чему готовиться в ближайшие дни

По данным специалистов Центра предсказания космической погоды Национального агентства океанографических и атмосферных исследований (NOAA) США, сегодня, в воскресенье, 9 июня 2024 года, существенных магнитных бурь не ожидается.
Когда Землю накроет мощный геомагнитный шторм
Согласно прогнозу ученых, в этот день геомагнитное поле будет от спокойного до нестабильного уровня. И если и возможны отдельные возмущенные периоды, то они будут весьма несущественными.
А вот к предстоящей неделе метеозависимые люди должны быто готовы: по прогнозам специалистов по космической погоде, магнитная буря чрезвычайной мощности накроет Землю уже 14-15 июня.
Дело в том, что на Солнце произошло три вспышки одновременно, и они повлекли за собой очень сильный радиационный шторм. Эта магнитная буря сможет, кроме ухудшения самочувствия у людей, вызвать сбои в радиосвязи и навигационных системах.
Как влияют на нас магнитные бури и что делать в эти дни
В период магнитных бурь некоторые люди могут испытывать сильную головную боль или даже мигрени. Также возможны и другие симптомы, такие как:
- уменьшение концентрации;
- проблемы со сном;
- общая слабость, сонливость;
- головокружение;
- тревожность или раздражительность.
Как именно будут влиять магнитные бури на того или иного человека и смогут ли они вообще изменить его состояние, зависит только от индивидуальных особенностей личности.
Свести негативное влияние магнитных бурь к минимуму помогут простые правила:
- чаще бывайте на свежем воздухе;
- ограничьте употребление тяжелой пищи и алкоголя;
- включите в свой рацион больше воды, а также сезонных овощей и фруктов;
- избегайте стресса, переутомления, повышенных нагрузок;
- позаботьтесь о наличии медикаментов от головной боли и повышенного давления.