Магнітні бурі 9 січня: чи болітиме голова

За даними Центру прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США, 9 січня магнітосфера землі буде спокійною. K-індекс, за допомогою якого оцінюють відхилення в геомагнітній активності, триматиметься в межах 1-2 балів.

Магнітні бурі – це енергетичні викиди, що утворюються внаслідок різноманітних вибухів і сплесків на Сонці та зі свого боку спричиняють підвищення геомагнітної активності на Землі.

Нагадаємо, геомагнітні коливання, спалахи на Сонці та підвищена сонячна активність можуть нести загрозу для здоров’я та самопочуття людей, особливо для тих, хто має хронічні хвороби. Особливо уважними до свого здоров’я в цей період слід бути людям із гіпертонією та хворобами серця і судин.

Крім того, варто зазначити, що до магнітних бурь особливо чутливі люди похилого віку, вагітні жінки та ті, хто має хронічні захворювання, пов’язані з нервовою або серцево-судинною системами. У такі періоди вони можуть відчувати загострення симптомів хвороби.

У період магнітних бур деякі люди можуть відчувати сильний головний біль або навіть мігрені. Також можливі й інші симптоми, такі як:

зменшення концентрації;

проблеми зі сном;

загальна слабкість, сонливість;

запаморочення;

тривожність або дратівливість.

Важливо зазначити, що прогнози магнітних бур можуть змінюватися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані кожні три години.