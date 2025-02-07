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Такі дані публікує Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США.

Окремі періоди підвищеної геомагнітної активності прогнозують сьогодні вчені Одеської обсерваторії Радіоастрономічного інституту НАН України.

Магнітні бурі – це енергетичні викиди, що утворюються внаслідок різноманітних вибухів і сплесків на Сонці і своєю чергою спричиняють підвищення геомагнітної активності на Землі.

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Як магнітна буря впливає на людину

Під час магнітних бур змінюється електромагнітне середовище, що впливає на біологічні ритми та роботу нервової системи. Основні наслідки:

  • головний біль і запаморочення
  • стрибки артеріального тиску
  • безсоння або підвищена втома
  • зниження концентрації та дратівливість
  • загострення серцево-судинних захворювань

Поради під час магнітних бур

Медики рекомендують у ці дні бути особливо уважними до свого здоров’я.

  • Дотримуйтеся правильного режиму сну, уникайте перевтоми.
  • Пийте більше води, обмежте споживання кави та алкоголю.
  • Вживайте продукти, багаті калієм і магнієм (банани, горіхи, зелені овочі).
  • Проводьте більше часу на свіжому повітрі, уникайте стресових ситуацій.

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