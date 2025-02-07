Такі дані публікує Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США.

Окремі періоди підвищеної геомагнітної активності прогнозують сьогодні вчені Одеської обсерваторії Радіоастрономічного інституту НАН України.

Магнітні бурі – це енергетичні викиди, що утворюються внаслідок різноманітних вибухів і сплесків на Сонці і своєю чергою спричиняють підвищення геомагнітної активності на Землі.

Як магнітна буря впливає на людину

Під час магнітних бур змінюється електромагнітне середовище, що впливає на біологічні ритми та роботу нервової системи. Основні наслідки:

головний біль і запаморочення

стрибки артеріального тиску

безсоння або підвищена втома

зниження концентрації та дратівливість

загострення серцево-судинних захворювань



Поради під час магнітних бур

Медики рекомендують у ці дні бути особливо уважними до свого здоров’я.