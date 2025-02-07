Такі дані публікує Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США.
Окремі періоди підвищеної геомагнітної активності прогнозують сьогодні вчені Одеської обсерваторії Радіоастрономічного інституту НАН України.
Магнітні бурі – це енергетичні викиди, що утворюються внаслідок різноманітних вибухів і сплесків на Сонці і своєю чергою спричиняють підвищення геомагнітної активності на Землі.
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Як магнітна буря впливає на людину
Під час магнітних бур змінюється електромагнітне середовище, що впливає на біологічні ритми та роботу нервової системи. Основні наслідки:
- головний біль і запаморочення
- стрибки артеріального тиску
- безсоння або підвищена втома
- зниження концентрації та дратівливість
- загострення серцево-судинних захворювань
Поради під час магнітних бур
Медики рекомендують у ці дні бути особливо уважними до свого здоров’я.
- Дотримуйтеся правильного режиму сну, уникайте перевтоми.
- Пийте більше води, обмежте споживання кави та алкоголю.
- Вживайте продукти, багаті калієм і магнієм (банани, горіхи, зелені овочі).
- Проводьте більше часу на свіжому повітрі, уникайте стресових ситуацій.