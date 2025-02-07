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Такие данные публикует Центр прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США.

Отдельные периоды повышенной геомагнитной активности прогнозируют сегодня ученые Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины.

Магнитные бури – это энергетические выбросы, которые образуются в результате различных взрывов и всплесков на Солнце и в свою очередь вызывают повышение геомагнитной активности на Земле.

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Как магнитная буря влияет на человека

Во время магнитных бурь меняется электромагнитная среда, что влияет на биологические ритмы и работу нервной системы. Основные последствия:

  • головная боль и головокружение
  • скачки артериального давления
  • бессонница или повышенная усталость
  • снижение концентрации и раздражительность
  • обострение сердечно-сосудистых заболеваний

Советы во время магнитных бурь

Медики рекомендуют в эти дни быть особенно внимательными к своему здоровью.

  • Придерживайтесь правильного режима сна, избегайте переутомления.
  • Пейте больше воды, ограничьте потребление кофе и алкоголя.
  • Употребляйте продукты, богатые калием и магнием (бананы, орехи, зеленые овощи).
  • Проводите больше времени на свежем воздухе, избегайте стрессовых ситуаций.

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