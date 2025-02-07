Такие данные публикует Центр прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США.

Отдельные периоды повышенной геомагнитной активности прогнозируют сегодня ученые Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины.

Магнитные бури – это энергетические выбросы, которые образуются в результате различных взрывов и всплесков на Солнце и в свою очередь вызывают повышение геомагнитной активности на Земле.

Как магнитная буря влияет на человека

Во время магнитных бурь меняется электромагнитная среда, что влияет на биологические ритмы и работу нервной системы. Основные последствия:

головная боль и головокружение

скачки артериального давления

бессонница или повышенная усталость

снижение концентрации и раздражительность

обострение сердечно-сосудистых заболеваний

Советы во время магнитных бурь

Медики рекомендуют в эти дни быть особенно внимательными к своему здоровью.