Такие данные публикует Центр прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США.
Отдельные периоды повышенной геомагнитной активности прогнозируют сегодня ученые Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины.
Магнитные бури – это энергетические выбросы, которые образуются в результате различных взрывов и всплесков на Солнце и в свою очередь вызывают повышение геомагнитной активности на Земле.
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Как магнитная буря влияет на человека
Во время магнитных бурь меняется электромагнитная среда, что влияет на биологические ритмы и работу нервной системы. Основные последствия:
- головная боль и головокружение
- скачки артериального давления
- бессонница или повышенная усталость
- снижение концентрации и раздражительность
- обострение сердечно-сосудистых заболеваний
Советы во время магнитных бурь
Медики рекомендуют в эти дни быть особенно внимательными к своему здоровью.
- Придерживайтесь правильного режима сна, избегайте переутомления.
- Пейте больше воды, ограничьте потребление кофе и алкоголя.
- Употребляйте продукты, богатые калием и магнием (бананы, орехи, зеленые овощи).
- Проводите больше времени на свежем воздухе, избегайте стрессовых ситуаций.