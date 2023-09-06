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Магнітні бурі: 6 вересня для метеозалежних несприятливий день

Магнітні бурі: 6 вересня для метеозалежних несприятливий день

За інформацією Центру передбачення космічної погоди Національного агентства океанографічних та атмосферних досліджень (NOAA) США, у середу, 6 вересня, на Землі можлива потужна магнітна буря.

Така сонячна активність може бути причиною незначних збоїв у роботі енергосистем, а також здатна негативно вплинути на здоров’я метеозалежних і літніх людей, тому в цей день їм потрібно бути обережними.

Хоча вчені не мають чітких підтверджень, як саме магнітні бурі впливають на людину, багато хто все ж таки скаржиться на млявість, втому, сонливість, труднощі з концентрацією та головний біль у несприятливі дні.

Особливо уважними до свого здоров’я в цей період слід бути людям із гіпертонією та хворобами серця та судин.

Як уберегтися метеозалежним людям

У дні передбачуваної бурі дотримуйтесь наступних правил, і тоді негативні наслідки цього явища вас не торкнуться.

  • Відмовтеся від жирної, борошняної, гострої їжі та фастфуду. Їжте більше сезонних овочів та фруктів, зелені, горіхів, риби.
  • Пийте не менше 1,5 літра рідини на добу, у тому числі у вигляді чаю та компотів.
  • У небезпечні дні відмовтеся від кави, алкоголю та енергетиків, постарайтеся менше курити.
  • Збільште фізичну активність, зробіть зарядку у дні магнітних бур.
  • Проводьте більше часу на вулиці, а замість поїздок на транспорті більше ходите пішки.
  • Регулярно провітрюйте кімнату, особливо перед сном.
  • Займіться хобі або будь-якою приємною справою, поспілкуйтеся із тваринами.
  • Уникайте стресу, не беріть участь у конфліктах.
  • Лягайте спати в один і той же час. Спіть не менше 7 годин на добу.
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