Магнітні бурі: 6 вересня для метеозалежних несприятливий день

За інформацією Центру передбачення космічної погоди Національного агентства океанографічних та атмосферних досліджень (NOAA) США, у середу, 6 вересня, на Землі можлива потужна магнітна буря.

Така сонячна активність може бути причиною незначних збоїв у роботі енергосистем, а також здатна негативно вплинути на здоров’я метеозалежних і літніх людей, тому в цей день їм потрібно бути обережними.

Хоча вчені не мають чітких підтверджень, як саме магнітні бурі впливають на людину, багато хто все ж таки скаржиться на млявість, втому, сонливість, труднощі з концентрацією та головний біль у несприятливі дні.

Особливо уважними до свого здоров’я в цей період слід бути людям із гіпертонією та хворобами серця та судин.

Як уберегтися метеозалежним людям

У дні передбачуваної бурі дотримуйтесь наступних правил, і тоді негативні наслідки цього явища вас не торкнуться.

Відмовтеся від жирної, борошняної, гострої їжі та фастфуду. Їжте більше сезонних овочів та фруктів, зелені, горіхів, риби.

Пийте не менше 1,5 літра рідини на добу, у тому числі у вигляді чаю та компотів.

У небезпечні дні відмовтеся від кави, алкоголю та енергетиків, постарайтеся менше курити.

Збільште фізичну активність, зробіть зарядку у дні магнітних бур.

Проводьте більше часу на вулиці, а замість поїздок на транспорті більше ходите пішки.

Регулярно провітрюйте кімнату, особливо перед сном.

Займіться хобі або будь-якою приємною справою, поспілкуйтеся із тваринами.

Уникайте стресу, не беріть участь у конфліктах.

Лягайте спати в один і той же час. Спіть не менше 7 годин на добу.