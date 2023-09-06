Магнитные бури: 6 сентября для метеозависимых неблагоприятный день

По информации Центра предсказания космической погоды Национального агентства океанографических и атмосферных исследований (NOAA) США, в среду, 6 сентября, на Земле возможна мощная магнитная буря.

Такая солнечная активность может являться причиной незначительных сбоев в работе энергосистем, а также способна оказать негативное влияние на здоровье метеозависимых и пожилых людей, поэтому в этот день им нужно быть осторожными.

Хотя у ученых нет четких подтверждений, как именно магнитные бури влияют на человека, многие все же жалуются на вялость, усталость, сонливость, трудности с концентрацией и головную боль в неблагоприятные дни.

Особенно внимательными к своему здоровью в этот период следует быть людям с гипертонией и болезнями сердца и сосудов.

Как уберечься метеозависимым людям

В дни предполагаемой бури соблюдайте следующие правила, и тогда негативные последствия этого явления вас не коснутся.

Откажитесь от жирной, мучной, острой пищи и фастфуда. Ешьте больше сезонных овощей и фруктов, зелени, орехов, рыбы. Пейте не меньше 1,5 литра жидкости в сутки, в том числе в виде чая и компотов. В опасные дни откажитесь от кофе, алкоголя и энергетиков, постарайтесь меньше курить. Увеличьте физическую активность, сделайте зарядку в дни магнитных бурь. Проводите больше времени на улице, а вместо поездок на транспорте больше ходите пешком. Регулярно проветривайте комнату, особенно перед сном. Займитесь хобби или любым приятным делом, пообщайтесь с животными. Избегайте стресса, не участвуйте в конфликтах. Ложитесь спать в одно и то же время. Спите не меньше 7 часов в сутки.