У четвер, 6 березня, очікується сонячна активність із К-індексом 3 (зелений рівень), що відповідає слабким магнітним бурям, повідомляє Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США.

Магнітна буря є відгуком магнітосфери на раптове збільшення динамічного тиску сонячного вітру. Вона пов’язана з інтенсивним енерговиділенням у магнітосфері та в іоносфері, яке контролюється головним чином величиною і напрямком міжпланетного магнітного поля.

Магнітні бурі впливають на в’язкість крові, підвищуючи її. Як наслідок, збільшується схильність до утворення тромбів, знижується газообмін організму, розвивається гіпоксія тканин, підвищується артеріальний тиск. Збільшується кількість інсультів, інфарктів, гіпертонічних кризів, посилюється мігрень.

Як зменшити вплив магнітних бур: