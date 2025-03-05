Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США повідомляє, що в середу, 5 березня, очікується сонячна активність із К-індексом 5 (червоний рівень), що відповідає сильним магнітним бурям.

Варто пам’ятати, що прогнози магнітної активності завжди попередні. Сонячна активність може змінюватися дуже швидко, тому дані оновлюються навіть протягом доби.

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Як відомо, магнітні бурі мають здатність впливати на атмосферний тиск, тому в ці дні деякі люди можуть почуватися гірше. У деяких людей вони здатні викликати головний біль, втому, безсоння, дратівливість, зниження концентрації та загальне погіршення самопочуття.

Щоб зменшити вплив магнітних бур, важливо більше відпочивати й уникати стресових ситуацій. У цей період рекомендується пити достатню кількість води, обмежити вживання кофеїну та алкоголю, а також дотримуватися легкої дієти, багатої на вітаміни та мікроелементи.