Магнітні бурі 4 травня: як захистити себе від негативного впливу

Такий прогноз опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США.

Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров’я людей. Попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують цим типам сонячних явищ.

Вплив магнітної бурі

Магнітна буря характеризується як коливання магнітного поля Землі, спричинені потоками сонячного вітру великої швидкості та відповідною ударною хвилею. Це природне явище, яке може негативно вплинути як на технологічні системи, так і на фізичне та емоційне самопочуття людей.

Протягом таких періодів можливі зміни у настрої, почуття дратівливості, апатії, тривожності та втоми. Крім того, можуть спостерігатися і фізичні симптоми, що вказують на погіршення здоров’я, зокрема:

зростання артеріального тиску;

поява нудоти, набряків;

гострий головний біль, відчуття запаморочення, тремтіння в м’язах;

посилення симптомів хронічних недуг.

Як захистити себе під час магнітних бур

У дні магнітних бур слід звертати увагу на тривожні дзвіночки свого самопочуття, навіть якщо раніше ви не спостерігали залежність від сонячної активності.

А мінімізувати негативний вплив на ваш організм допоможуть прості правила: