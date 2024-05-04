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Магнитные бури 4 мая: как защитить себя от негативного влияния

В субботу, 4 мая, ожидается солнечная активность с К-индексом 4 (желтый уровень), что соответствует сильному магнитному волнению, способному влиять на самочувствие людей.

Такой прогноз опубликовал Центр прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США.

Магнитные бури могут оказывать негативное влияние на здоровье людей. Предупреждения о магнитных бурях помогают контролировать факторы риска инфарктов и инсультов в дни, предшествующие этим типам солнечных явлений.

Воздействие магнитной бури

Магнитная буря характеризуется как колебания магнитного поля Земли, вызванные потоками солнечного ветра большой скорости и соответствующей ударной волной. Это природное явление, которое может оказать негативное влияние как на технологические системы, так и на физическое и эмоциональное самочувствие людей.

В течение таких периодов возможны изменения в настроении, чувство раздражительности, апатии, тревожности и усталости. Кроме того, могут наблюдаться и физические симптомы, указывающие на ухудшение здоровья, в частности:

  • рост артериального давления;
  • появление тошноты, отеков;
  • острые головные боли, ощущение головокружения, дрожь в мышцах;
  • усиление симптомов хронических недугов.

Как защитить себя во время магнитных бурь

В дни магнитных бурь следует обращать внимание на тревожные колокольчики своего самочувствия, даже если ранее вы не наблюдали зависимость от солнечной активности.

А минимизировать негативное влияние на ваш организм помогут простые правила:

  • проводите больше времени на свежем воздухе: кислород никогда не бывает лишним для здоровья. К тому же, прогулки на улице способны уменьшить головную боль;
  • ограничьте употребление тяжелой пищи и алкоголя;
    включите в свой рацион больше воды, а также сезонных овощей и фруктов;
  • избегайте стресса, переутомления, повышенных нагрузок на ум и тело;
  • заранее позаботьтесь о наличии лекарств от хронических болезней, ведь магнитные бури могут обострить их симптомы.
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Редакция ПРОФИЛЬ
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