Магнитные бури 4 мая: как защитить себя от негативного влияния

В субботу, 4 мая, ожидается солнечная активность с К-индексом 4 (желтый уровень), что соответствует сильному магнитному волнению, способному влиять на самочувствие людей.
Такой прогноз опубликовал Центр прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США.
Магнитные бури могут оказывать негативное влияние на здоровье людей. Предупреждения о магнитных бурях помогают контролировать факторы риска инфарктов и инсультов в дни, предшествующие этим типам солнечных явлений.
Воздействие магнитной бури
Магнитная буря характеризуется как колебания магнитного поля Земли, вызванные потоками солнечного ветра большой скорости и соответствующей ударной волной. Это природное явление, которое может оказать негативное влияние как на технологические системы, так и на физическое и эмоциональное самочувствие людей.
В течение таких периодов возможны изменения в настроении, чувство раздражительности, апатии, тревожности и усталости. Кроме того, могут наблюдаться и физические симптомы, указывающие на ухудшение здоровья, в частности:
- рост артериального давления;
- появление тошноты, отеков;
- острые головные боли, ощущение головокружения, дрожь в мышцах;
- усиление симптомов хронических недугов.
Как защитить себя во время магнитных бурь
В дни магнитных бурь следует обращать внимание на тревожные колокольчики своего самочувствия, даже если ранее вы не наблюдали зависимость от солнечной активности.
А минимизировать негативное влияние на ваш организм помогут простые правила:
- проводите больше времени на свежем воздухе: кислород никогда не бывает лишним для здоровья. К тому же, прогулки на улице способны уменьшить головную боль;
- ограничьте употребление тяжелой пищи и алкоголя;
включите в свой рацион больше воды, а также сезонных овощей и фруктов;
- избегайте стресса, переутомления, повышенных нагрузок на ум и тело;
- заранее позаботьтесь о наличии лекарств от хронических болезней, ведь магнитные бури могут обострить их симптомы.