Про це повідомляє Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США.

Магнітна буря – це природне явище, коли на Сонці відбуваються великі вибухи (сонячні спалахи), які викидають величезні потоки енергії та заряджених частинок у космос. Цей потік, який називається сонячним вітром, рухається до Землі.

Коли ці частинки стикаються з магнітним полем Землі (яке ми називаємо магнітосферою), відбувається порушення – магнітна буря. Це може спричинити певні зміни на Землі, наприклад, впливати на здоров’я людей або навіть порушувати роботу супутників і навігаційних систем.

Рівень магнітних бур вимірюється за шкалою K-індексу (або індекс геомагнітної активності):

0-3: спокійний стан

4-5: слабка буря

6-7: помірна буря

8-9: сильна буря.

Що робити під час магнітних бур

Під час магнітних бур важливо звертати увагу на своє самопочуття. Бажано уникати стресових ситуацій та фізичних перевантажень, адже це може погіршити самопочуття.

Також корисно підтримувати водний баланс, пити більше чистої води та зменшити споживання алкоголю і кофеїну, які можуть підвищити рівень тривожності або сприяти виснаженню організму.

У періоди магнітних бур також варто забезпечити собі якісний сон, зменшивши фізичну та розумову активність у вечірній час. За можливості, намагайтеся проводити більше часу на свіжому повітрі, оскільки прогулянки можуть допомогти зняти стрес і поліпшити самопочуття.

Якщо ви метеозалежна людина або маєте хронічні захворювання, важливо слідкувати за своїм здоров’ям і за потреби звертатися до лікаря.