У першій половині четверга, 27 березня, очікуються магнітні хвилювання з К-індексом 5, до полудня магнітна буря вщухне до К-індексом 4, що відповідає бурі класу G1. Про це повідомляє Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США.

Це означає, що вплив геомагнітних хвиль на організм буде відносно м’яким, але все ж таки може спричинити в деяких людей певні симптоми, як-от головний біль, слабкість, підвищена втомлюваність і порушення сну.

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Особливо це стосується тих, хто страждає на серцево-судинні захворювання, метеозалежність або неврологічні розлади.

Фахівці рекомендують у такі дні дотримуватися простих правил, які допоможуть мінімізувати негативні наслідки магнітних бур. Насамперед, важливо стежити за режимом сну та відпочинку, уникаючи надмірних навантажень і стресових ситуацій.

Лікарі радять пити більше чистої води, відмовитися від надмірного вживання кофеїну й алкоголю, а також додавати в раціон більше свіжих овочів, фруктів і продуктів, багатих на магній і калій. Корисно здійснювати прогулянки на свіжому повітрі, практикувати дихальні вправи та уникати перевтоми.