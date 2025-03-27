В первой половине четверга, 27 марта, ожидаются магнитные волнения с К-индексом 5, к полудню магнитная буря утихнет до К-индексом 4, что соответствует буре класса G1. Об этом сообщает Центр прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США.

Это означает, что влияние геомагнитных волн на организм будет относительно мягким, но все же может вызвать у некоторых людей определенные симптомы, такие как головная боль, слабость, повышенная утомляемость и нарушения сна.

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Особенно это касается тех, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями, метеозависимостью или неврологическими расстройствами.

Специалисты рекомендуют в такие дни соблюдать простые правила, которые помогут минимизировать негативные последствия магнитных бурь. Прежде всего, важно следить за режимом сна и отдыха, избегая чрезмерных нагрузок и стрессовых ситуаций.

Врачи советуют пить больше чистой воды, отказаться от чрезмерного употребления кофеина и алкоголя, а также включать в рацион больше свежих овощей, фруктов и продуктов, богатых магнием и калием. Полезно совершать прогулки на свежем воздухе, практиковать дыхательные упражнения и избегать переутомления.







