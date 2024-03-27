Магнітні бурі 27 березня: як уберегтися від шкідливого впливу

За прогнозом фахівців Одеської обсерваторії Радіоастрономічного інституту НАН України, у середу, 27 березня, геомагнітна активність знизиться, але можливі окремі обурені періоди.
На Сонці часто відбуваються спалахи та вибухи, внаслідок яких у просторі викидається велика кількість сонячної енергії. Ця енергія складається із заряджених частинок (протонів і електронів). А викиди відбуваються в різні боки, зокрема й у бік Землі. Заряджені частинки можуть швидко переміщатися в просторі, і коли ці потоки досягають магнітосфери Землі, відбувається активність, яка називається магнітними або сонячними бурями.
Як пережити дні магнітних бур
Наукові дослідження показують, що магнітні бурі можуть спричиняти в деяких людей головні болі, порушення сну, втому і навіть зміни в психоемоційному стані. Згідно з вивченням активності геомагнітного поля, до найбільш вразливих груп щодо впливу магнітних бур належать люди із серцево-судинними захворюваннями.
У дні магнітних бур слід звертати увагу на тривожні дзвіночки свого самопочуття, навіть якщо раніше ви не спостерігали залежність від сонячної активності.
А мінімізувати негативний вплив на ваш організм допоможуть прості правила:
- проводьте більше часу на свіжому повітрі: кисень ніколи не буває зайвим для здоров’я. До того ж, прогулянки на вулиці здатні зменшити головний біль;
- обмежте вживання важкої їжі та алкоголю;
- включіть до свого раціону більше води, а також сезонних овочів і фруктів;
- уникайте стресу, перевтоми, підвищених навантажень на розум і тіло;
- заздалегідь подбайте про наявність ліків від хронічних хвороб, адже магнітні бурі можуть загострити їхні симптоми.