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Магнітні бурі 27 березня: як уберегтися від шкідливого впливу

Магнітні бурі 27 березня: як уберегтися від шкідливого впливу

За прогнозом фахівців Одеської обсерваторії Радіоастрономічного інституту НАН України, у середу, 27 березня, геомагнітна активність знизиться, але можливі окремі обурені періоди.

На Сонці часто відбуваються спалахи та вибухи, внаслідок яких у просторі викидається велика кількість сонячної енергії. Ця енергія складається із заряджених частинок (протонів і електронів). А викиди відбуваються в різні боки, зокрема й у бік Землі. Заряджені частинки можуть швидко переміщатися в просторі, і коли ці потоки досягають магнітосфери Землі, відбувається активність, яка називається магнітними або сонячними бурями.

Як пережити дні магнітних бур

Наукові дослідження показують, що магнітні бурі можуть спричиняти в деяких людей головні болі, порушення сну, втому і навіть зміни в психоемоційному стані. Згідно з вивченням активності геомагнітного поля, до найбільш вразливих груп щодо впливу магнітних бур належать люди із серцево-судинними захворюваннями.

У дні магнітних бур слід звертати увагу на тривожні дзвіночки свого самопочуття, навіть якщо раніше ви не спостерігали залежність від сонячної активності.

А мінімізувати негативний вплив на ваш організм допоможуть прості правила:

  • проводьте більше часу на свіжому повітрі: кисень ніколи не буває зайвим для здоров’я. До того ж, прогулянки на вулиці здатні зменшити головний біль;
  • обмежте вживання важкої їжі та алкоголю;
  • включіть до свого раціону більше води, а також сезонних овочів і фруктів;
  • уникайте стресу, перевтоми, підвищених навантажень на розум і тіло;
  • заздалегідь подбайте про наявність ліків від хронічних хвороб, адже магнітні бурі можуть загострити їхні симптоми.
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Редакція ПРОФІЛЬ
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