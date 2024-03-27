Магнітні бурі 27 березня: як уберегтися від шкідливого впливу

На Сонці часто відбуваються спалахи та вибухи, внаслідок яких у просторі викидається велика кількість сонячної енергії. Ця енергія складається із заряджених частинок (протонів і електронів). А викиди відбуваються в різні боки, зокрема й у бік Землі. Заряджені частинки можуть швидко переміщатися в просторі, і коли ці потоки досягають магнітосфери Землі, відбувається активність, яка називається магнітними або сонячними бурями.

Як пережити дні магнітних бур

Наукові дослідження показують, що магнітні бурі можуть спричиняти в деяких людей головні болі, порушення сну, втому і навіть зміни в психоемоційному стані. Згідно з вивченням активності геомагнітного поля, до найбільш вразливих груп щодо впливу магнітних бур належать люди із серцево-судинними захворюваннями.

У дні магнітних бур слід звертати увагу на тривожні дзвіночки свого самопочуття, навіть якщо раніше ви не спостерігали залежність від сонячної активності.

А мінімізувати негативний вплив на ваш організм допоможуть прості правила: