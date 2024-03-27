Магнитные бури 27 марта: как уберечься от вредного воздействия

По прогнозу специалистов Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины, в среду, 27 марта, геомагнитная активность снизится, но возможны отдельные возмущенные периоды.
На Солнце часто происходят вспышки и взрывы, в результате которых в пространстве выбрасывается большое количество солнечной энергии. Эта энергия состоит из заряженных частиц (протонов и электронов). А выбросы происходят в разные стороны, в том числе и в сторону Земли. Заряженные частицы могут быстро перемещаться в пространстве, и когда эти потоки достигают магнитосферы Земли, происходит активность, называемая магнитными или солнечными бурями.
Как пережить дни магнитных бурь
Научные исследования показывают, что магнитные бури могут вызывать у некоторых людей головные боли, нарушения сна, усталость и даже изменения в психоэмоциональном состоянии. Согласно изучению активности геомагнитного поля, к наиболее уязвимым группам по воздействию магнитных бурь относятся люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями.
В дни магнитных бурь следует обращать внимание на тревожные колокольчики своего самочувствия, даже если ранее вы не наблюдали зависимость от солнечной активности.
А минимизировать негативное влияние на ваш организм помогут простые правила:
- проводите больше времени на свежем воздухе: кислород никогда не бывает лишним для здоровья. К тому же, прогулки на улице способны уменьшить головную боль;
- ограничьте употребление тяжелой пищи и алкоголя;
- включите в свой рацион больше воды, а также сезонных овощей и фруктов;
- избегайте стресса, переутомления, повышенных нагрузок на ум и тело;
- заранее позаботьтесь о наличии лекарств от хронических болезней, ведь магнитные бури могут обострить их симптомы.