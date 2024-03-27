Магнитные бури 27 марта: как уберечься от вредного воздействия

На Солнце часто происходят вспышки и взрывы, в результате которых в пространстве выбрасывается большое количество солнечной энергии. Эта энергия состоит из заряженных частиц (протонов и электронов). А выбросы происходят в разные стороны, в том числе и в сторону Земли. Заряженные частицы могут быстро перемещаться в пространстве, и когда эти потоки достигают магнитосферы Земли, происходит активность, называемая магнитными или солнечными бурями.

Как пережить дни магнитных бурь

Научные исследования показывают, что магнитные бури могут вызывать у некоторых людей головные боли, нарушения сна, усталость и даже изменения в психоэмоциональном состоянии. Согласно изучению активности геомагнитного поля, к наиболее уязвимым группам по воздействию магнитных бурь относятся люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

В дни магнитных бурь следует обращать внимание на тревожные колокольчики своего самочувствия, даже если ранее вы не наблюдали зависимость от солнечной активности.

А минимизировать негативное влияние на ваш организм помогут простые правила: