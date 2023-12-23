Новини Одеси та Одеської області

Магнітні бурі 23 грудня: як пережити несприятливі дні

Магнітні бурі 23 грудня: як пережити несприятливі дні

У суботу, 23 грудня, спеціалісти Одеської обсерваторії Радіоастрономічного інституту НАН України прогнозують підвищену геомагнітну активність, можливі періоди штормової космічної погоди.

Магнітна або сонячна буря – це сплески енергії, які походять від Сонця. Вибухи різної потужності відбуваються у вигляді викидів та спалахів сонячної маси, внаслідок яких енергія розсіюється у всіх напрямках, включаючи Землю.

Вплив магнітних бур на здоров’я людей мало вивчений вченими. Деякі дослідження вказують на те, що під час бур неприємні симптоми переживають багато метеозалежних людей. Але інші експерименти свідчать, що наслідки бур відчувають лише космонавти й пілоти.

Попри розбіжності серед вчених, безліч людей скаржаться на погіршення самопочуття в такі дні. Серед тих, хто відчуває вплив бур найчастіше, виділяються метеочутливі та літні люди, вагітні жінки, а також люди, які страждають на хронічні захворювання.

Щоб безнапасно пережити несприятливі дні, лікарі радять:

  • заздалегідь зробити ревізію домашньої аптечки, перевірити, чи є всі ліки проти загострення хронічних захворювань;
  • пам’ятати про здоровий спосіб життя: гуляти на свіжому повітрі, дотримуватися правил здорового харчування;
  • повноцінно відпочивати та спати вночі (для дорослих людей це близько 8 годин на добу);
  • пити негазовану воду, трав’яний чай, тимчасово відмовитися від кави та алкоголю.
Актуальна інформація ЗА Одесу у нашому Telegram каналі! Новини, фоторепортажі та історични факти про Одесу.
Читайте нас у Viber! На каналі «Комуналка» розповідаємо про комунальні платежі, тарифи, пільги та субсидії.
Редакция
Редакція ПРОФІЛЬ

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Висловіть вашу думку. Це важливо.
Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі
Ще за темою
Всі новини
Вибір редакції

Контакти

Ви стали свідком важливої події і маєте чим поділитися з редакцією? Пишіть нам, ми обов'язково зв'яжемося з вами.

Адреса:

65058, м. Одеса
вул. Маршала Говорова, 2
офіс 314

Телефони:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Ми в мережі
Реклама на сайті

Телефони відділу реклами:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Підписатися на газету можна у будь-якому поштовому відділенні міста Одеси та Одеської області. Передплатний індекс – 96217.

Наші партнери
    лого АНРВУ

Частина контенту виготовлена за підтримки Асоціації “Незалежні регіональні видавці України”

Новини Одеси та Одеської області
© 2009-2023, Центр медіа. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів сайту можливо тільки з активною ссилкою на odessa-life.od.ua/uk
Повідомити про помилку
Текст, який буде надіслано нашим редакторам:
Надіслати