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Магнитные бури: 2 мая расслабиться получится не у всех

Магнитные бури: 2 мая расслабиться получится не у всех

В четверг, 2 мая, ожидается магнитная буря, магнитосфера Земли будет находиться в возбужденном состоянии. Расслабляться метеозависимым людям, а также обладателям хронических заболеваний пока что рано.

Об этом свидетельствуют данные Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины.

Магнитные бури – это возмущения магнитного поля Земли. У нашей планеты есть невидимая оболочка – магнитосфера, являющаяся своеобразной защитой от солнечной радиации. На магнитосферу влияет поток солнечного ветра, и в обычном состоянии давление магнитной оболочки нашей планеты и давление солнечного ветра равны.

Влияние магнитных бурь на здоровье

Несмотря на то, что некоторые исследования показывают возможное влияние магнитных бурь на здоровье человека, такое воздействие еще не полностью выяснено. Однако в дни вероятных магнитных возмущений метеозависимые люди могут ощущать обострение хронических заболеваний, ухудшение сна или настроения. Чаще всего жалуются на такие симптомы:

  • ухудшение настроения и самочувствия;
  • повышение или понижение артериального давления;
  • нарушение сна или бессонница;
  • раздражительность и тревожность;
  • боль в суставах;
  • головная боль и головокружение;
  • обострение хронических заболеваний.

В то же время большинство людей никакого отрицательного воздействия на самочувствие не ощущают.

Магнитные бури: как защититься

В опасные дни следует придерживаться простых рекомендаций:

  • уделять время физической активности;
  • предпочитать здоровое питание;
  • отдыхать и высыпаться;
  • пить чистую воду или травяной чай;
  • не злоупотреблять алкоголем и жирной пищей;
  • стараться меньше нервничать и стрессовать;
  • проверить содержание домашней аптечки на наличие необходимых медикаментов.

 

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Редакция ПРОФИЛЬ
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