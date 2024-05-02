Магнитные бури: 2 мая расслабиться получится не у всех

Об этом свидетельствуют данные Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины.

Магнитные бури – это возмущения магнитного поля Земли. У нашей планеты есть невидимая оболочка – магнитосфера, являющаяся своеобразной защитой от солнечной радиации. На магнитосферу влияет поток солнечного ветра, и в обычном состоянии давление магнитной оболочки нашей планеты и давление солнечного ветра равны.

Влияние магнитных бурь на здоровье

Несмотря на то, что некоторые исследования показывают возможное влияние магнитных бурь на здоровье человека, такое воздействие еще не полностью выяснено. Однако в дни вероятных магнитных возмущений метеозависимые люди могут ощущать обострение хронических заболеваний, ухудшение сна или настроения. Чаще всего жалуются на такие симптомы:

ухудшение настроения и самочувствия;

повышение или понижение артериального давления;

нарушение сна или бессонница;

раздражительность и тревожность;

боль в суставах;

головная боль и головокружение;

обострение хронических заболеваний.

В то же время большинство людей никакого отрицательного воздействия на самочувствие не ощущают.

Магнитные бури: как защититься

В опасные дни следует придерживаться простых рекомендаций: