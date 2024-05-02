Магнитные бури: 2 мая расслабиться получится не у всех

В четверг, 2 мая, ожидается магнитная буря, магнитосфера Земли будет находиться в возбужденном состоянии. Расслабляться метеозависимым людям, а также обладателям хронических заболеваний пока что рано.
Об этом свидетельствуют данные Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины.
Магнитные бури – это возмущения магнитного поля Земли. У нашей планеты есть невидимая оболочка – магнитосфера, являющаяся своеобразной защитой от солнечной радиации. На магнитосферу влияет поток солнечного ветра, и в обычном состоянии давление магнитной оболочки нашей планеты и давление солнечного ветра равны.
Влияние магнитных бурь на здоровье
Несмотря на то, что некоторые исследования показывают возможное влияние магнитных бурь на здоровье человека, такое воздействие еще не полностью выяснено. Однако в дни вероятных магнитных возмущений метеозависимые люди могут ощущать обострение хронических заболеваний, ухудшение сна или настроения. Чаще всего жалуются на такие симптомы:
- ухудшение настроения и самочувствия;
- повышение или понижение артериального давления;
- нарушение сна или бессонница;
- раздражительность и тревожность;
- боль в суставах;
- головная боль и головокружение;
- обострение хронических заболеваний.
В то же время большинство людей никакого отрицательного воздействия на самочувствие не ощущают.
Магнитные бури: как защититься
В опасные дни следует придерживаться простых рекомендаций:
- уделять время физической активности;
- предпочитать здоровое питание;
- отдыхать и высыпаться;
- пить чистую воду или травяной чай;
- не злоупотреблять алкоголем и жирной пищей;
- стараться меньше нервничать и стрессовать;
- проверить содержание домашней аптечки на наличие необходимых медикаментов.