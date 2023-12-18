Магнітні бурі 18 грудня: понеділок може стати важким

Нагадаємо, 14 грудня на Сонці стався найпотужніший за останні 6 років спалах, випромінювання від якого попрямувало до Землі, викликавши магнітну бурю.

За прогнозами, шторм продовжиться і завтра, 19 грудня.

Також зазначимо, що в останній місяць 2023 нам ще доведеться пережити кілька геомагнітних бур «червоного», тобто досить потужного рівня.

Щодо новорічної ночі, попередньо календар штормів каже, що 31 грудня триватимуть геомагнітні удари силою в 4 бали (середній рівень).

Симптоми магнітної бурі

«Червоний» рівень магнітної бурі – це найвищий рівень, який означає, що буря може бути дуже інтенсивною. Вона може викликати такі симптоми:

головний біль;

нудота;

болі в спині та животі;

підвищений тиск;

сонливість або безсоння;

загострення хронічних хвороб.

Як пережити магнітний шторм

Якщо ви відчуваєте будь-які з цих симптомів у дні магнітних бур, ви можете покращити своє самопочуття, якщо дотримуєтеся таких порад:

дотримуйтесь здорового способу життя . Це означає правильне харчування, достатній сон та регулярні фізичні вправи;

. Це означає правильне харчування, достатній сон та регулярні фізичні вправи; зменшіть стрес . Магнітні бурі можуть посилювати стрес, тому важливо знайти способи його зменшити, наприклад, за допомогою медитації, йоги або прогулянок на свіжому повітрі;

. Магнітні бурі можуть посилювати стрес, тому важливо знайти способи його зменшити, наприклад, за допомогою медитації, йоги або прогулянок на свіжому повітрі; прийміть вітаміни. Деякі вітаміни, такі як магній, вітамін B6 та вітамін C, можуть допомогти знизити симптоми магнітної бурі.

Крім того, щоб покращити самопочуття під час магнітної бурі:

пийте більше води . Магнітні бурі можуть спричинити зневоднення, тому важливо пити багато води;

. Магнітні бурі можуть спричинити зневоднення, тому важливо пити багато води; їжте легкі, здорові страви . Уникайте жирної, важкої їжі, яка може посилити симптоми;

. Уникайте жирної, важкої їжі, яка може посилити симптоми; прийміть ванну з ефірними оліями . Ефірні олії лаванди, ромашки або герані можуть допомогти зняти стрес і покращити сон;

. Ефірні олії лаванди, ромашки або герані можуть допомогти зняти стрес і покращити сон; послухайте музику, що утихомирює. Вона може допомогти вам розслабитися та заспокоїтися.

Якщо ви відчуваєте погіршення самопочуття, зверніться до лікаря.