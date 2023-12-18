Магнітні бурі 18 грудня: понеділок може стати важким

Сьогодні, у понеділок, 18 грудня 2023 року, очікується підвищена геомагнітна активність та періоди штормової космічної погоди, попереджають фахівці. Тобто магнітна буря, яку викликав нещодавній потужний спалах на Сонці, триватиме.
Нагадаємо, 14 грудня на Сонці стався найпотужніший за останні 6 років спалах, випромінювання від якого попрямувало до Землі, викликавши магнітну бурю.
За прогнозами, шторм продовжиться і завтра, 19 грудня.
Також зазначимо, що в останній місяць 2023 нам ще доведеться пережити кілька геомагнітних бур «червоного», тобто досить потужного рівня.
Щодо новорічної ночі, попередньо календар штормів каже, що 31 грудня триватимуть геомагнітні удари силою в 4 бали (середній рівень).
Симптоми магнітної бурі
«Червоний» рівень магнітної бурі – це найвищий рівень, який означає, що буря може бути дуже інтенсивною. Вона може викликати такі симптоми:
- головний біль;
- нудота;
- болі в спині та животі;
- підвищений тиск;
- сонливість або безсоння;
- загострення хронічних хвороб.
Як пережити магнітний шторм
Якщо ви відчуваєте будь-які з цих симптомів у дні магнітних бур, ви можете покращити своє самопочуття, якщо дотримуєтеся таких порад:
- дотримуйтесь здорового способу життя. Це означає правильне харчування, достатній сон та регулярні фізичні вправи;
- зменшіть стрес. Магнітні бурі можуть посилювати стрес, тому важливо знайти способи його зменшити, наприклад, за допомогою медитації, йоги або прогулянок на свіжому повітрі;
- прийміть вітаміни. Деякі вітаміни, такі як магній, вітамін B6 та вітамін C, можуть допомогти знизити симптоми магнітної бурі.
Крім того, щоб покращити самопочуття під час магнітної бурі:
- пийте більше води. Магнітні бурі можуть спричинити зневоднення, тому важливо пити багато води;
- їжте легкі, здорові страви. Уникайте жирної, важкої їжі, яка може посилити симптоми;
- прийміть ванну з ефірними оліями. Ефірні олії лаванди, ромашки або герані можуть допомогти зняти стрес і покращити сон;
- послухайте музику, що утихомирює. Вона може допомогти вам розслабитися та заспокоїтися.
Якщо ви відчуваєте погіршення самопочуття, зверніться до лікаря.