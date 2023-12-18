Магнитные бури 18 декабря: понедельник может стать тяжелым

Напомним, 14 декабря на Солнце произошла мощнейшая за последние 6 лет вспышка., излучения от которой направилось к Земле, вызвав магнитную бурю.

По прогнозам, шторм продлится и завтра, 19 декабря.

Также отметим, что в последний месяц 2023 года нам еще придется пережить несколько мощных геомагнитных бурь «красного», то есть достаточно мощного уровня.

Что касается новогодней ночи, предварительно календарь штормов говорит, что 31 декабря будут продолжаться геомагнитные удары силой в 4 балла (средний уровень).

Симптомы магнитной бури

«Красный» уровень магнитной бури – это самый высокий уровень, который означает, что буря может быть очень интенсивной. Она может вызвать такие симптомы:

головная боль;

тошнота;

боли в спине и животе;

повышенное давление;

сонливость или бессонница;

обострение хронических болезней.

Как пережить магнитный шторм

Если вы чувствуете какие-либо из этих симптомов в дни магнитных бурь, вы можете улучшить свое самочувствие, если последуете таким советам:

соблюдайте здоровый образ жизни . Это означает правильное питание, достаточный сон и регулярные физические упражнения;

. Это означает правильное питание, достаточный сон и регулярные физические упражнения; уменьшите стресс . Магнитные бури могут усиливать стресс, поэтому важно найти способы его убавить, например, с помощью медитации, йоги или прогулок на свежем воздухе;

. Магнитные бури могут усиливать стресс, поэтому важно найти способы его убавить, например, с помощью медитации, йоги или прогулок на свежем воздухе; примите витамины. Некоторые витамины, такие как магний, витамин B6 и витамин C, могут помочь снизить симптомы магнитной бури.

Кроме того, чтобы улучшить самочувствие во время магнитной бури:

пейте больше воды . Магнитные бури могут вызвать обезвоживание, потому важно пить много воды;

. Магнитные бури могут вызвать обезвоживание, потому важно пить много воды; ешьте легкие, здоровые блюда . Избегайте жирной, тяжелой пищи, которая может усугубить симптомы;

. Избегайте жирной, тяжелой пищи, которая может усугубить симптомы; примите ванну с эфирными маслами . Эфирные масла лаванды, ромашки или герани могут помочь снять стресс и улучшить сон;

. Эфирные масла лаванды, ромашки или герани могут помочь снять стресс и улучшить сон; послушайте умиротворяющую музыку. Она может помочь вам расслабиться и успокоиться.

Если вы испытываете ухудшение самочувствия, обратитесь к врачу.