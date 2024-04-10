Магнітні бурі 10 квітня: як сонячна активність вплине на метеозалежних

Такий прогноз сонячної та геомагнітної активності на 10 квітня 2024 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США.

Магнітні бурі – це збурення геомагнітного поля Землі з різною тривалістю та інтенсивністю. Вони пов’язані з потоками заряджених частинок, які викидає Сонце.

Магнітні бурі можуть спричиняти перебої в роботі зв’язку, а також впливати на самопочуття літніх і метеозалежних людей. Зокрема, вони можуть відчувати головний біль, запаморочення, нудоту.

Також магнітні бурі можуть супроводжуватися такими симптомами, як хвороблива реакція на світло та/або гучні звуки, біль у суглобах, безсоння або, навпаки, підвищена сонливість, дратівливість, слабкість, погане загальне самопочуття тощо.

Що робити якщо погано через магнітні бурі?

Основним рецептом захисту від геомагнітних коливань є здоровий сон і відпочинок.

Крім того, слід знизити фізичні та психологічні навантаження, відмовитися від важкої, солоної та гострої їжі, кави й алкоголю. Необхідно пити багато води або трав’яного чаю. Також бажано включити у свій раціон продукти, що розріджують кров: імбир, цибулю, часник, буряк, оливки, гіркий шоколад.

Якщо ж самопочуття сильно погіршилося, то обов’язково зверніться до лікаря, адже за ознаками магнітної бурі можуть ховатися симптоми інших, більш серйозних, захворювань.

Нагадаємо, протягом квітня очікуються кілька 3-бальних магнітних бур. Неспокійними можуть виявитися 11 квітня, а також період з 19 по 23 квітня. У ці дні можливі головні болі, зниження концентрації уваги та працездатності.