Новини Одеси та Одеської області

Магнітні бурі 10 квітня: як сонячна активність вплине на метеозалежних

Магнітні бурі 10 квітня: як сонячна активність вплине на метеозалежних

У середу, 10 квітня, очікується підвищення сонячної активності, можливі окремі озурені періоди.

Такий прогноз сонячної та геомагнітної активності на 10 квітня 2024 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США.

Магнітні бурі – це збурення геомагнітного поля Землі з різною тривалістю та інтенсивністю. Вони пов’язані з потоками заряджених частинок, які викидає Сонце.

Магнітні бурі можуть спричиняти перебої в роботі зв’язку, а також впливати на самопочуття літніх і метеозалежних людей. Зокрема, вони можуть відчувати головний біль, запаморочення, нудоту.

Також магнітні бурі можуть супроводжуватися такими симптомами, як хвороблива реакція на світло та/або гучні звуки, біль у суглобах, безсоння або, навпаки, підвищена сонливість, дратівливість, слабкість, погане загальне самопочуття тощо.

Що робити якщо погано через магнітні бурі?

Основним рецептом захисту від геомагнітних коливань є здоровий сон і відпочинок.

Крім того, слід знизити фізичні та психологічні навантаження, відмовитися від важкої, солоної та гострої їжі, кави й алкоголю. Необхідно пити багато води або трав’яного чаю. Також бажано включити у свій раціон продукти, що розріджують кров: імбир, цибулю, часник, буряк, оливки, гіркий шоколад.

Якщо ж самопочуття сильно погіршилося, то обов’язково зверніться до лікаря, адже за ознаками магнітної бурі можуть ховатися симптоми інших, більш серйозних, захворювань.

Нагадаємо, протягом квітня очікуються кілька 3-бальних магнітних бур. Неспокійними можуть виявитися 11 квітня, а також період з 19 по 23 квітня. У ці дні можливі головні болі, зниження концентрації уваги та працездатності.

Avatar photo
Редакція ПРОФІЛЬ
Висловіть вашу думку. Це важливо.
Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі
Ще за темою
Всі новини
Вибір редакції

Контакти

Ви стали свідком важливої події і маєте чим поділитися з редакцією? Пишіть нам, ми обов'язково зв'яжемося з вами.

Адреса:

65058, м. Одеса
вул. Маршала Говорова, 2
офіс 314

Телефони:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Ми в мережі
Реклама на сайті

Телефони відділу реклами:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Підписатися на газету можна у будь-якому поштовому відділенні міста Одеси та Одеської області. Передплатний індекс – 96217.

Наші партнери
    лого АНРВУ

Частина контенту виготовлена за підтримки Асоціації “Незалежні регіональні видавці України”

Новини Одеси та Одеської області
© 2009-2024, Центр медіа. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів сайту можливо тільки з активною ссилкою на odessa-life.od.ua/uk