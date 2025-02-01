1000 грн від держави на передплату друкованих медіа

Доброго ранку, друзі! Почніть свій день з посмішки. Ми підготували для вас свіжу порцію мемів та смішних історій. Гарний настрій і позитив гарантовані! Читайте і насолоджуйтеся!

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