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Кому з одеситів відключать світло 8 листопада: адреса

Кому з одеситів відключать світло 8 листопада: адреса

У середу, 8 листопада, ДТЕК знову проводить регламентні ремонтні роботи в Одесі, тож на деяких вулицях на весь день відключили світло.

Центральний РЕМ

Роботи заплановані до 19.00:

  • вул. Фесенка, 7,
  • пров. Прохоровський, 3,5,7,
  • вул. Богдана Хмельницького, 13,13а,15/17/корп.1,15/17/корп.2,15/корп.17,21а, 15/корп.19, 21,44,
  • вул. Прохорівська, 43

Південний РЕМ

Роботи заплановані до 18.00:

  • вул. Академіка Корольова, 74а,74б,76/2,76/корп.1,76/корп.2, 72, 80,82, 80б,86, 80а, 90а, 90б,94,
  • вул. Ільфа і Петрова, 21,23,
  • просп. Академіка Глушка, 15а, 21, 17,17/2,17/корп.2, 19
  • вул. Академіка Вільямса, 64.
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