Кому з одеситів відключать світло 8 листопада: адреса

У середу, 8 листопада, ДТЕК знову проводить регламентні ремонтні роботи в Одесі, тож на деяких вулицях на весь день відключили світло.
Центральний РЕМ
Роботи заплановані до 19.00:
- вул. Фесенка, 7,
- пров. Прохоровський, 3,5,7,
- вул. Богдана Хмельницького, 13,13а,15/17/корп.1,15/17/корп.2,15/корп.17,21а, 15/корп.19, 21,44,
- вул. Прохорівська, 43
Південний РЕМ
Роботи заплановані до 18.00:
- вул. Академіка Корольова, 74а,74б,76/2,76/корп.1,76/корп.2, 72, 80,82, 80б,86, 80а, 90а, 90б,94,
- вул. Ільфа і Петрова, 21,23,
- просп. Академіка Глушка, 15а, 21, 17,17/2,17/корп.2, 19
- вул. Академіка Вільямса, 64.