Кому из одесситов отключат свет 8 ноября: адреса

В среду, 8 ноября, ДТЭК снова проводит регламентные ремонтные работы в Одессе, поэтому на некоторых улицах на весь день отключили свет.
Центральный РЭС
Работы запланированы до 19.00:
- ул. Фесенко, 7,
- пер. Прохоровский, 3,5,7,
- ул. Богдана Хмельницкого, 13,13а,15/17/корп.1,15/17/корп.2,15/корп.17,21а, 15/корп.19, 21,44,
- ул. Прохоровская, 43
Южный РЭС
Работы запланированы до 18.00:
- ул. Академика Королева, 74а,74б,76/2,76/корп.1,76/корп.2, 72, 80,82, 80б,86, 80а, 90а, 90б,94,
- ул. Ильфа и Петрова, 21, 23,
- просп. Академика Глушко, 15а, 21, 17,17/2,17/корп.2, 19
- ул. Академика Вильямса, 64.