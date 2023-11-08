Новости Одессы и Одесской области

Кому из одесситов отключат свет 8 ноября: адреса

Кому из одесситов отключат свет 8 ноября: адреса

В среду, 8 ноября, ДТЭК снова проводит регламентные ремонтные работы в Одессе, поэтому на некоторых улицах на весь день отключили свет.

Центральный РЭС

Работы запланированы до 19.00:

  • ул. Фесенко, 7,
  • пер. Прохоровский, 3,5,7,
  • ул. Богдана Хмельницкого, 13,13а,15/17/корп.1,15/17/корп.2,15/корп.17,21а, 15/корп.19, 21,44,
  • ул. Прохоровская, 43

Южный РЭС

Работы запланированы до 18.00:

  • ул. Академика Королева, 74а,74б,76/2,76/корп.1,76/корп.2, 72, 80,82, 80б,86, 80а, 90а, 90б,94,
  • ул. Ильфа и Петрова, 21, 23,
  • просп. Академика Глушко, 15а, 21, 17,17/2,17/корп.2, 19
  • ул. Академика Вильямса, 64.
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Редакция ПРОФИЛЬ

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