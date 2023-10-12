Кому в Одессе сегодня отключат свет: список адресов

В четверг, 12 октября, в ДТЭК «Одесские электросети» запланирован ремонт на линиях. Некоторым одесситам до вечера отключат свет.
Южный РЭС
Работы до 17.00
- Г.Крут, 2, 2/2, 2/3, 2/4,
- Г.Петрова, 27/6,
- 1 линия Вильямса, 43, 19/1,
- Ак.Уильямса, 17-31,
- Амундсена, 72-110,
- Вильямса пер., 2-15,
- Водный пер., 1-17,
- Д.Ковалевского, 98, 102а, 108,
- Марии Демченко 5-я Линия, 28-38,
- М.Демченко 6-я Линия 38,
- Садовского, 1- 47,
- Саксаганского, 1-35.
Работы до 19.00
- Свободы просп., 32, 36.
Северный РЭС
Работы до 18.00
- 4-5й Деревообрабатывающий пер., 1-147,
- Химическая, 200-216.
Работы до 19.00
- Ак.Панкратовой, 1-31,
- В.Хавкина, 1-31,
- Круговая, 10-58.
Работы до 20.00
- Заболотного, 2-14.
Центральный РЭС
Работы до 19.00
- 2-3 й Моторный пер., 1-37,
- Моторная, 1-57,
- Южная, 27,
- Крестьянская, 1-37,
- Сельская, 13А,
- Солнечная, 1-41.