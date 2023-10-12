Новости Одессы и Одесской области

Кому в Одессе сегодня отключат свет: список адресов

Кому в Одессе сегодня отключат свет: список адресов

В четверг, 12 октября, в ДТЭК «Одесские электросети» запланирован ремонт на линиях. Некоторым одесситам до вечера отключат свет.

Южный РЭС

Работы до 17.00

  • Г.Крут, 2, 2/2, 2/3, 2/4,
  • Г.Петрова, 27/6,
  • 1 линия Вильямса, 43, 19/1,
  • Ак.Уильямса, 17-31,
  • Амундсена, 72-110,
  • Вильямса пер., 2-15,
  • Водный пер., 1-17,
  • Д.Ковалевского, 98, 102а, 108,
  • Марии Демченко 5-я Линия, 28-38,
  • М.Демченко 6-я Линия 38,
  • Садовского, 1- 47,
  • Саксаганского, 1-35.

Работы до 19.00

  • Свободы просп., 32, 36.

Северный РЭС

Работы до 18.00

  • 4-5й Деревообрабатывающий пер., 1-147,
  • Химическая, 200-216.

Работы до 19.00

  • Ак.Панкратовой, 1-31,
  • В.Хавкина, 1-31,
  • Круговая, 10-58.

Работы до 20.00

  • Заболотного, 2-14.

Центральный РЭС

Работы до 19.00

  • 2-3 й Моторный пер., 1-37,
  • Моторная, 1-57,
  • Южная, 27,
  • Крестьянская, 1-37,
  • Сельская, 13А,
  • Солнечная, 1-41.
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Редакция ПРОФИЛЬ

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