Кого з одеситів 4 квітня залишили без світла: адреси

У четвер, 4 квітня 2024 року, у зв’язку з плановими роботами енергетиків, деякі одесити залишилися без світла. ДТЕК “Одеські електромережі” повідомляє адреси та тривалість ремонтних робіт.
Центральний РЕМ
Роботи до 19:00
- Жуковського, 2, 4, 5,
- Буніна, 1, 3, 4, 8,
- Карантинна, 2,17,
- Єврейська, 2, 2а, 4, 4а,
- Канатна, 26а,28,
- узвіз Деволанівський, 17.
Південний РЕМ
Роботи до 17:00
- М. Малиновського, 35, 47а, 37, 41,
- 1-а лінія Вільямса, 43,
- Євгена Чикаленка (Ак. Вільямса), 17, 17а, 17б, 17в, 31,
- Дача Ковалевського, 98, 102а, 108,
- Дениса Максишка (Марії Демченко),
- Садовського,
- Саксаганського,
- Марії Демченко 5-а Лінія, 30, 38,
- пров. Водний,
- Березанська, 3/корп.12,
- пров 1-й, 2-й, 3-й Амундсена,
Північний РЕМ
Роботи до 19:00
- Нежданової, 73,
- Професора Коровицького,
- пров. Крижанівський,
- Павлодарського,
- Хавкіна,
- пров. Шахтинський, 1-7, 9,
- пров. Шебелинський,
- Авангардна,
- Бадаєва,
- Літня,
- Обривиста,
- 1-а Пересипська,
- Павлодарського,
- пров. 1-й Пересипський,
- пров. Сумський,
- Агрономічна,
- Ананьївська,
- пров. Москеті,
- пров. Ковиловий,
- Листяна,
- Металістів,
- Мирна,
- Біляївська,
- Савранська,
- Тарутинська,
- Г. Гудовича,
- Нікітіна,
- Дорожня,
- Озерна,
- вул. Осіння,
- Світла,
- Сергія Ядова,
- Українська,
- пров. Пролетарський,
- Дорожня.