Новини Одеси та Одеської області

Кого з одеситів 4 квітня залишили без світла: адреси

Кого з одеситів 4 квітня залишили без світла: адреси

У четвер, 4 квітня 2024 року, у зв’язку з плановими роботами енергетиків, деякі одесити залишилися без світла. ДТЕК “Одеські електромережі” повідомляє адреси та тривалість ремонтних робіт.

Центральний РЕМ

Роботи до 19:00

  • Жуковського, 2, 4, 5,
  • Буніна, 1, 3, 4, 8,
  • Карантинна, 2,17,
  • Єврейська, 2, 2а, 4, 4а,
  • Канатна, 26а,28,
  • узвіз Деволанівський, 17.

Південний РЕМ

Роботи до 17:00

  • М. Малиновського, 35, 47а, 37, 41,
  • 1-а лінія Вільямса, 43,
  • Євгена Чикаленка (Ак. Вільямса), 17, 17а, 17б, 17в, 31,
  • Дача Ковалевського, 98, 102а, 108,
  • Дениса Максишка (Марії Демченко),
  • Садовського,
  • Саксаганського,
  • Марії Демченко 5-а Лінія, 30, 38,
  • пров. Водний,
  • Березанська, 3/корп.12,
  • пров 1-й, 2-й, 3-й Амундсена,

Північний РЕМ

Роботи до 19:00

  • Нежданової, 73,
  • Професора Коровицького,
  • пров. Крижанівський,
  • Павлодарського,
  • Хавкіна,
  • пров. Шахтинський, 1-7, 9,
  • пров. Шебелинський,
  • Авангардна,
  • Бадаєва,
  • Літня,
  • Обривиста,
  • 1-а Пересипська,
  • Павлодарського,
  • пров. 1-й Пересипський,
  • пров. Сумський,
  • Агрономічна,
  • Ананьївська,
  • пров. Москеті,
  • пров. Ковиловий,
  • Листяна,
  • Металістів,
  • Мирна,
  • Біляївська,
  • Савранська,
  • Тарутинська,
  • Г. Гудовича,
  • Нікітіна,
  • Дорожня,
  • Озерна,
  • вул. Осіння,
  • Світла,
  • Сергія Ядова,
  • Українська,
  • пров. Пролетарський,
  • Дорожня.
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