Кого из одесситов 4 апреля оставили без света: адреса

В четверг, 4 апреля 2024 года, в связи с плановыми работами энергетиков, некоторые одесситы остались без света. ДТЭК «Одесские электросети» сообщает адреса и продолжительность ремонтных работ.
Центральный РЭС
Работы до 19:00
- Жуковского, 2, 4, 5,
- Бунина, 1, 3, 4, 8,
- Карантинная, 2,17,
- Еврейская, 2, 2а, 4, 4а,
- Канатная, 26а,28,
- спуск Деволановский, 17.
Южный РЭС
Работы до 17:00
- Малиновского, 35, 47а, 37, 41,
- 1-я линия Вильямса, 43,
- Евгения Чикаленко (Ак. Вильямса), 17, 17а, 17б, 17в, 31,
- Дача Ковалевского, 98, 102а, 108,
- Дениса Максишко (Марии Демченко),
- Садовского,
- Саксаганского,
- Марии Демченко 5-я Линия, 30, 38,
- пер. Водный, Березанская, 3/корп.12,
- пер 1-й, 2-й, 3-й Амундсена,
Северный РЭС
Работы до 19:00
- Неждановой, 73,
- Профессора Коровицкого,
- пер. Крыжановский,
- Павлодарского,
- Хавкина,
- переулок Шахтинский, 1-7, 9,
- переулок Шебелинский,
- Авангардная,
- Бадаева,
- Летняя,
- Обрывистая,
- 1-я Пересыпская,
- Павлодарского,
- переулок 1-й Пересыпский,
- переулок Сумской,
- Агрономическая,
- Ананьевская,
- пер. Ковыльный,
- Лиственная,
- Металлистов,
- Мирная,
- Беляевская,
- Савранская,
- Тарутинская,
- Г. Гудовича,
- Никитина,
- Дорожная,
- Озерная,
- ул. Осенняя,
- Светлая,
- Сергея Ядова,
- Украинская,
- переулок Пролетарский,
- Дорожная.