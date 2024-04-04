Новости Одессы и Одесской области

Кого из одесситов 4 апреля оставили без света: адреса

Кого из одесситов 4 апреля оставили без света: адреса

В четверг, 4 апреля 2024 года, в связи с плановыми работами энергетиков, некоторые одесситы остались без света. ДТЭК «Одесские электросети» сообщает адреса и продолжительность ремонтных работ.

Центральный РЭС

Работы до 19:00

  • Жуковского, 2, 4, 5,
  • Бунина, 1, 3, 4, 8,
  • Карантинная, 2,17,
  • Еврейская, 2, 2а, 4, 4а,
  • Канатная, 26а,28,
  • спуск Деволановский, 17.

Южный РЭС

Работы до 17:00

  • Малиновского, 35, 47а, 37, 41,
  • 1-я линия Вильямса, 43,
  • Евгения Чикаленко (Ак. Вильямса), 17, 17а, 17б, 17в, 31,
  • Дача Ковалевского, 98, 102а, 108,
  • Дениса Максишко (Марии Демченко),
  • Садовского,
  • Саксаганского,
  • Марии Демченко 5-я Линия, 30, 38,
  • пер. Водный, Березанская, 3/корп.12,
  • пер 1-й, 2-й, 3-й Амундсена,

Северный РЭС

Работы до 19:00

  • Неждановой, 73,
  • Профессора Коровицкого,
  • пер. Крыжановский,
  • Павлодарского,
  • Хавкина,
  • переулок Шахтинский, 1-7, 9,
  • переулок Шебелинский,
  • Авангардная,
  • Бадаева,
  • Летняя,
  • Обрывистая,
  • 1-я Пересыпская,
  • Павлодарского,
  • переулок 1-й Пересыпский,
  • переулок Сумской,
  • Агрономическая,
  • Ананьевская,
  • пер. Ковыльный,
  • Лиственная,
  • Металлистов,
  • Мирная,
  • Беляевская,
  • Савранская,
  • Тарутинская,
  • Г. Гудовича,
  • Никитина,
  • Дорожная,
  • Озерная,
  • ул. Осенняя,
  • Светлая,
  • Сергея Ядова,
  • Украинская,
  • переулок Пролетарский,
  • Дорожная.
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