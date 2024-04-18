Короткий метр про українську ідентичність і ретроспектива Девіда Лінча: в Одесі вперше пройде KISFF

На глядач_ок чекає 8 тематичних програм, які досліджують українську ідентичність, саморефлексивність та природу страху.

На фестивалі в Одесі покажуть актуальний український короткий метр, підбірку локального кіно – історії про Крим і Київ та ретроспективу з чотирьох короткометражних фільмів Девіда Лінча, які глибше розкривають його улюблені теми насильства, тілесності та сновидінь.

Також у програмі – моторошний всесвіт «Анімаційних страшилок» і спеціальна дитяча програма для наймолодших глядачів, яка простою мовою розповідає про повагу до своїх найближчих людей, домашніх улюбленців та всього живого. Окрім показів плануються Q&A-сесії з українськими режисер_ками фільмів, які представлять свої роботи та поспілкуються з глядачами.

Основною локацією для показів в Одесі стане «СінемаСіті» у FontanSky Center. Освітні події проходитимуть в America House (вул. Грецька, 1а).

Вартість квитків на покази у «СінемаСіті» – 70 гривень.

Вхід на освітні події в America House – вільний за умови попередньої реєстрації. Зареєструватись на лекції та ознайомитись з розкладом сеансів в Одесі можна на сайті 2023.kisff.org.

Фестиваль відбувається за підтримки Фонду «Партнерство задля стійкості України», який фінансується урядами Великої Британії, Канади, Нідерландів, Сполучених Штатів Америки, Фінляндії, Швейцарії та Швеції.