Новини Одеси та Одеської області

Короткий метр про українську ідентичність і ретроспектива Девіда Лінча: в Одесі вперше пройде KISFF

Короткий метр про українську ідентичність і ретроспектива Девіда Лінча: в Одесі вперше пройде KISFF

З 18 по 21 квітня в Одесі відбудуться покази спеціальної програми 12-го Київського міжнародного фестивалю короткометражних фільмів (KISFF). Організатор_ки KISFF розширюють географію фестивалю, щоб сприяти культурному життю у місті, яке регулярно потерпає від жорстоких обстрілів та зазнає сильних руйнувань.

На глядач_ок чекає 8 тематичних програм, які досліджують українську ідентичність, саморефлексивність та природу страху.

На фестивалі в Одесі покажуть актуальний український короткий метр, підбірку локального кіно – історії про Крим і Київ та ретроспективу з чотирьох короткометражних фільмів Девіда Лінча, які глибше розкривають його улюблені теми насильства, тілесності та сновидінь.

Також у програмі – моторошний всесвіт «Анімаційних страшилок» і спеціальна дитяча програма для наймолодших глядачів, яка простою мовою розповідає про повагу до своїх найближчих людей, домашніх улюбленців та всього живого. Окрім показів плануються Q&A-сесії з українськими режисер_ками фільмів, які представлять свої роботи та поспілкуються з глядачами.

Основною локацією для показів в Одесі стане «СінемаСіті» у FontanSky Center. Освітні події проходитимуть в America House (вул. Грецька, 1а).

Вартість квитків на покази у «СінемаСіті» – 70 гривень.

Вхід на освітні події в America House – вільний за умови попередньої реєстрації. Зареєструватись на лекції та ознайомитись з розкладом сеансів в Одесі можна на сайті 2023.kisff.org.

Фестиваль відбувається за підтримки Фонду «Партнерство задля стійкості України», який фінансується урядами Великої Британії, Канади, Нідерландів, Сполучених Штатів Америки, Фінляндії, Швейцарії та Швеції.

 

Avatar photo
Юлия Сущенко ПРОФІЛЬ
Висловіть вашу думку. Це важливо.
Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі
Ще за темою
Всі новини

купить квартиру в Одессе

Вибір редакції

Контакти

Ви стали свідком важливої події і маєте чим поділитися з редакцією? Пишіть нам, ми обов'язково зв'яжемося з вами.

Адреса:

65058, м. Одеса
вул. Маршала Говорова, 2
офіс 314

Телефони:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Ми в мережі
Реклама на сайті

Телефони відділу реклами:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Підписатися на газету можна у будь-якому поштовому відділенні міста Одеси та Одеської області. Передплатний індекс – 96217.

Наші партнери
    лого АНРВУ

Частина контенту виготовлена за підтримки Асоціації “Незалежні регіональні видавці України”

Новини Одеси та Одеської області
© 2009-2024, Центр медіа. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів сайту можливо тільки з активною ссилкою на odessa-life.od.ua/uk