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Короткий метр об украинской идентичности и ретроспектива Дэвида Линча: в Одессе впервые пройдет KISFF

Короткий метр об украинской идентичности и ретроспектива Дэвида Линча: в Одессе впервые пройдет KISFF

С 18 по 21 апреля в Одессе состоятся показы специальной программы 12-го Киевского международного фестиваля короткометражных фильмов (KISFF). Организаторы KISFF расширяют географию фестиваля, чтобы способствовать культурной жизни в городе, который регулярно страдает от жестоких обстрелов и подвергается сильным разрушениям.

Зрителей ждет 8 тематических программ, исследующих украинскую идентичность, саморефлексивность и природу страха.

На фестивале в Одессе покажут актуальный украинский короткий метр, подборку локального кино — истории о Крыме и Киеве и ретроспективу из четырех короткометражных фильмов Дэвида Линча, которые глубже раскрывают его любимые темы насилия, телесности и сновидений.

Также в программе — жуткая вселенная «Анимационных страшилок» и специальная детская программа для самых маленьких зрителей, которая простым языком рассказывает об уважении к своим близким людям, домашним любимцам и всему живому. Кроме показов планируются Q&A-сессии с украинскими режиссерами фильмов, которые представят свои работы и пообщаются со зрителями.

Основной локацией для показов в Одессе станет «СинемаСити» в FontanSky Center. Образовательные события будут проходить в America House (ул. Греческая, 1а).

Стоимость билетов на показы в «СинемаСити» — 70 гривен.

Вход на образовательные события в America House — свободный при условии предварительной регистрации. Зарегистрироваться на лекции и ознакомиться с расписанием сеансов в Одессе можно на сайте 2023.kisff.org.

Фестиваль проходит при поддержке Фонда «Партнерство для устойчивости Украины», который финансируется правительствами Великобритании, Канады, Нидерландов, Соединенных Штатов Америки, Финляндии, Швейцарии и Швеции.

Фото аватара
Юлия Сущенко ПРОФИЛЬ
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