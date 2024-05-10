Відключення електрики в Одесі у п’ятницю, 10 травня: у кого не буде світла (адреси)

У п’ятницю, 10 травня 2024 року, ДТЕК «Одеські електромережі» продовжить планові ремонтні роботи, через що деякі одесити залишилися без електроенергії. Енергетики повідомляють адреси та тривалість відключень.
Південний РЕМ
Роботи до 19:00
- Авдєєва-Чорноморського,
- Є. Чикаленко, 46/корп.,1, 2, 3, 44, 44/1, 44/2, 48/1, 48/2,
- Шклярука, Краснова, 11, 11а, 13, 15, 17,
- Толбухіна, Крутоярська, 25,
- Каберне провулок (2-й пров. Іванова),
- Луганська, 14б, Лігінська (Макаренка),
- Бориса Едуардса (Писарева), 28-40в,
- Дубовий Гай, Рівності, 88, 91, 98, 100, 102, 104, 195,
- Сухолиманна, 29, 51,
- Айвазовського (Тімірязєва), 34,
- Фонтанська дорога, 106/корп.37, 106/40,
- Зелена гірка, 28,
- пров. 1-й Рівності, 90,
- Абрикосова,
- пров. Абрикосовий, 1-29,
- пров. Рівності, 92,
- пров. Янтарний.
Центральний РЕМ
Роботи до 18:00
- Заславського, 3-7, 10, 10/корп.12,
- Базарна, 114,
- Успенська, 119, 121, 123, 127, 127/корп.3, 129,
- Утьосова, 3-8, 10, 11,
- Петра Ніщинського, 6, 8.