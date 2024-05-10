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Відключення електрики в Одесі у п’ятницю, 10 травня: у кого не буде світла (адреси)

Відключення електрики в Одесі у п’ятницю, 10 травня: у кого не буде світла (адреси)

У п’ятницю, 10 травня 2024 року, ДТЕК «Одеські електромережі» продовжить планові ремонтні роботи, через що деякі одесити залишилися без електроенергії. Енергетики повідомляють адреси та тривалість відключень.

Південний РЕМ

Роботи до 19:00

  • Авдєєва-Чорноморського,
  • Є. Чикаленко, 46/корп.,1, 2, 3, 44, 44/1, 44/2, 48/1, 48/2,
  • Шклярука, Краснова, 11, 11а, 13, 15, 17,
  • Толбухіна, Крутоярська, 25,
  • Каберне провулок (2-й пров. Іванова),
  • Луганська, 14б, Лігінська (Макаренка),
  • Бориса Едуардса (Писарева), 28-40в,
  • Дубовий Гай, Рівності, 88, 91, 98, 100, 102, 104, 195,
  • Сухолиманна, 29, 51,
  • Айвазовського (Тімірязєва), 34,
  • Фонтанська дорога, 106/корп.37, 106/40,
  • Зелена гірка, 28,
  • пров. 1-й Рівності, 90,
  • Абрикосова,
  • пров. Абрикосовий, 1-29,
  • пров. Рівності, 92,
  • пров. Янтарний.

Центральний РЕМ

Роботи до 18:00

  • Заславського, 3-7, 10, 10/корп.12,
  • Базарна, 114,
  • Успенська, 119, 121, 123, 127, 127/корп.3, 129,
  • Утьосова, 3-8, 10, 11,
  • Петра Ніщинського, 6, 8.
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