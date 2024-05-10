Новости Одессы и Одесской области

Отключения электричества в пятницу, 10 мая: у кого в Одессе не будет света (адреса)

Отключения электричества в пятницу, 10 мая: у кого в Одессе не будет света (адреса)

В пятницу, 10 мая 2024 года, ДТЭК «Одесские электросети» продолжит плановые ремонтные работы, в связи с чем некоторые одесситы остались без электроэнергии. Энергетики сообщают адреса и продолжительность отключений.

Южный РЭС

Работы до 19:00

  • Авдеева-Черноморского,
  • Е. Чикаленко, 46/корп.,1, 2, 3, 44, 44/1, 44/2, 48/1, 48/2,
  • Шклярука, Краснова, 11, 11а, 13, 15, 17,
  • Толбухина, Крутоярская, 25,
  • Каберне переулок (2-й пер. Иванова),
  • Луганская, 14б,
  • Лигинская (Макаренко),
  • Бориса Эдуардса (Писарева), 28-40в,
  • Дубовый Гай,
  • Равенства, 88, 91, 98, 100, 102, 104, 195,
  • Сухолиманная, 29, 51,
  • Айвазовского (Тимирязева), 34,
  • Фонтанская дорога, 106/корп.37, 106/40,
  • Зеленая горка, 28,
  • пер. 1-й Равенства, 90,
  • Абрикосовая,
  • пер. Абрикосовый, 1-29,
  • пер. Равенства, 92,
  • пер. Янтарный.

Центральный РЭС

Работы до 18:00

  • Заславского, 3-7, 10, 10/корп.12,
  • Базарная, 114,
  • Успенская, 119, 121, 123, 127, 127/корп.3, 129,
  • Утесова, 3-8, 10, 11,
  • Петра Нищинского, 6, 8.
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