Отключения электричества в пятницу, 10 мая: у кого в Одессе не будет света (адреса)

В пятницу, 10 мая 2024 года, ДТЭК «Одесские электросети» продолжит плановые ремонтные работы, в связи с чем некоторые одесситы остались без электроэнергии. Энергетики сообщают адреса и продолжительность отключений.
Южный РЭС
Работы до 19:00
- Авдеева-Черноморского,
- Е. Чикаленко, 46/корп.,1, 2, 3, 44, 44/1, 44/2, 48/1, 48/2,
- Шклярука, Краснова, 11, 11а, 13, 15, 17,
- Толбухина, Крутоярская, 25,
- Каберне переулок (2-й пер. Иванова),
- Луганская, 14б,
- Лигинская (Макаренко),
- Бориса Эдуардса (Писарева), 28-40в,
- Дубовый Гай,
- Равенства, 88, 91, 98, 100, 102, 104, 195,
- Сухолиманная, 29, 51,
- Айвазовского (Тимирязева), 34,
- Фонтанская дорога, 106/корп.37, 106/40,
- Зеленая горка, 28,
- пер. 1-й Равенства, 90,
- Абрикосовая,
- пер. Абрикосовый, 1-29,
- пер. Равенства, 92,
- пер. Янтарный.
Центральный РЭС
Работы до 18:00
- Заславского, 3-7, 10, 10/корп.12,
- Базарная, 114,
- Успенская, 119, 121, 123, 127, 127/корп.3, 129,
- Утесова, 3-8, 10, 11,
- Петра Нищинского, 6, 8.