Новини Одеси та Одеської області

Хто з одеситів у четвер 2 травня залишиться без світла: адреси

Хто з одеситів у четвер 2 травня залишиться без світла: адреси

У четвер, 2 травня 2024 року, ДТЕК “Одеські електромережі” продовжить планові роботи, у зв’язку з чим деякі одесити залишилися без світла. Енергетики повідомляють адреси та тривалість ремонтних робіт.

Південний РЕМ

Роботи до 17:00:

  • Абрикосова,
  • Дубовий Гай ,
  • Жаботинського, 56-А.

Роботи до 19:00:

  • Лігінська (Макаренка),
  • Писарева,
  • Рівності, 88, 91, 98, 100, 102, 104, 195,
  • Тімірязєва, 34,
  • Фонтанська дорога, 106/37, 106/40,
  • пров. 1-й Рівності, 90,
  • пров. Абрикосовий,
  • пров. Рівності, 92,
  • пров. Янтарний, 6-8,
  • просп. Академіка Глушка, 5б, 11б, 11в, 11/1, 11/2.

Центральний РЕМ

Роботи до 15:00:

  • Французький бульвар, 85а,
  • Базарна, 114,
  • Заславського, 3, 4, 5, 6, 6/8, 7, 8, 10, 10/12.

Роботи до 19:00:

  • Мечникова, 56, 58, 60, 66, 68, 68а, 72, 74а,
  • Розкидайлівська, 1,
  • Старопортофранківська, 28, 30,
  • Тираспільська, 21, 23, 25а, 27,
  • Успенська, 119, 121, 123, 127, 127/корп.3, 129,
  • Утьосова, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11.
Avatar photo
Редакція ПРОФІЛЬ
Висловіть вашу думку. Це важливо.
Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі
Ще за темою
Всі новини

купить квартиру в Одессе

Вибір редакції

Контакти

Ви стали свідком важливої події і маєте чим поділитися з редакцією? Пишіть нам, ми обов'язково зв'яжемося з вами.

Адреса:

65058, м. Одеса
вул. Маршала Говорова, 2
офіс 314

Телефони:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Ми в мережі
Реклама на сайті

Телефони відділу реклами:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Підписатися на газету можна у будь-якому поштовому відділенні міста Одеси та Одеської області. Передплатний індекс – 96217.

Наші партнери
    лого АНРВУ

Частина контенту виготовлена за підтримки Асоціації “Незалежні регіональні видавці України”

Новини Одеси та Одеської області
© 2009-2024, Центр медіа. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів сайту можливо тільки з активною ссилкою на odessa-life.od.ua/uk