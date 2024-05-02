Хто з одеситів у четвер 2 травня залишиться без світла: адреси

У четвер, 2 травня 2024 року, ДТЕК “Одеські електромережі” продовжить планові роботи, у зв’язку з чим деякі одесити залишилися без світла. Енергетики повідомляють адреси та тривалість ремонтних робіт.
Південний РЕМ
Роботи до 17:00:
- Абрикосова,
- Дубовий Гай ,
- Жаботинського, 56-А.
Роботи до 19:00:
- Лігінська (Макаренка),
- Писарева,
- Рівності, 88, 91, 98, 100, 102, 104, 195,
- Тімірязєва, 34,
- Фонтанська дорога, 106/37, 106/40,
- пров. 1-й Рівності, 90,
- пров. Абрикосовий,
- пров. Рівності, 92,
- пров. Янтарний, 6-8,
- просп. Академіка Глушка, 5б, 11б, 11в, 11/1, 11/2.
Центральний РЕМ
Роботи до 15:00:
- Французький бульвар, 85а,
- Базарна, 114,
- Заславського, 3, 4, 5, 6, 6/8, 7, 8, 10, 10/12.
Роботи до 19:00:
- Мечникова, 56, 58, 60, 66, 68, 68а, 72, 74а,
- Розкидайлівська, 1,
- Старопортофранківська, 28, 30,
- Тираспільська, 21, 23, 25а, 27,
- Успенська, 119, 121, 123, 127, 127/корп.3, 129,
- Утьосова, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11.