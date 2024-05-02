Новости Одессы и Одесской области

Кто их одесситов в четверг 2 мая останется без света: адреса

Кто их одесситов в четверг 2 мая останется без света: адреса

В четверг, 2 мая 2024 года, ДТЭК «Одесские электросети» продолжит плановые работы, в связи с чем некоторые одесситы остались без света. Энергетики сообщают адреса и продолжительность ремонтных работ.

Южный РЭС

Работы до 17:00:

  • Абрикосовая,
  • Дубовая Роща,
  • Жаботинского, 56-А.

Работы до 19:00:

  • Лигинская (Макаренко),
  • Писарева, Равенства, 88, 91, 98, 100, 102, 104, 195,
  • Тимирязева, 34,
  • Фонтанская дорога, 106/37, 106/40,
  • переулок 1-й Равенства, 90,
  • переулок Абрикосовый,
  • переулок Равенства, 92,
  • переулок Янтарный, 6-8,
  • просп. Академика Глушко, 5б, 11б, 11в, 11/1, 11/2.

Центральный РЭС

Работы до 15:00:

  • Французский бульвар, 85а,
  • Базарная, 114,
  • Заславского, 3, 4, 5, 6, 6/8, 7, 8, 10, 10/12.

Работы до 19:00:

  • Мечникова, 56, 58, 60, 66, 68, 68а, 72, 74а,
  • Раскидайловская, 1,
  • Старопортофранковская, 28, 30,
  • Тираспольская, 21, 23, 25а, 27,
  • Успенская, 119, 121, 123, 127, 127/корп.3, 129,
  • Утесова, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11.
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