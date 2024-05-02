Кто их одесситов в четверг 2 мая останется без света: адреса

В четверг, 2 мая 2024 года, ДТЭК «Одесские электросети» продолжит плановые работы, в связи с чем некоторые одесситы остались без света. Энергетики сообщают адреса и продолжительность ремонтных работ.
Южный РЭС
Работы до 17:00:
- Абрикосовая,
- Дубовая Роща,
- Жаботинского, 56-А.
Работы до 19:00:
- Лигинская (Макаренко),
- Писарева, Равенства, 88, 91, 98, 100, 102, 104, 195,
- Тимирязева, 34,
- Фонтанская дорога, 106/37, 106/40,
- переулок 1-й Равенства, 90,
- переулок Абрикосовый,
- переулок Равенства, 92,
- переулок Янтарный, 6-8,
- просп. Академика Глушко, 5б, 11б, 11в, 11/1, 11/2.
Центральный РЭС
Работы до 15:00:
- Французский бульвар, 85а,
- Базарная, 114,
- Заславского, 3, 4, 5, 6, 6/8, 7, 8, 10, 10/12.
Работы до 19:00:
- Мечникова, 56, 58, 60, 66, 68, 68а, 72, 74а,
- Раскидайловская, 1,
- Старопортофранковская, 28, 30,
- Тираспольская, 21, 23, 25а, 27,
- Успенская, 119, 121, 123, 127, 127/корп.3, 129,
- Утесова, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11.