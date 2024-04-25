Хто з одеситів 25 квітня залишиться без світла: адреси

У четвер, 25 квітня 2024 року, у зв’язку з плановими роботами енергетиків деякі одесити залишилися без електроенергії. ДТЕК “Одеські електромережі” повідомляє адреси та тривалість ремонтних робіт.
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