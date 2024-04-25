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Хто з одеситів 25 квітня залишиться без світла: адреси

Хто з одеситів 25 квітня залишиться без світла: адреси

У четвер, 25 квітня 2024 року, у зв’язку з плановими роботами енергетиків деякі одесити залишилися без електроенергії. ДТЕК “Одеські електромережі” повідомляє адреси та тривалість ремонтних робіт.

Північний РЕМ

Роботи до 19:50:

  • 5-а Пересипська, 2-19

Південний РЕМ

Роботи до 18:00:

  • Абрикосова, 4-105,
  • Дубовий Гай, 2-57,
  • Лігінська (Макаренка), 1-33,
  • Писарева, 28-40,
  • Рівності, 88-104, 91-195, пров. 1
  • -й Рівності, 90, 92,
  • пров. Абрикосовий, 1-29,
  • Фонтанська дорога, 106-173,
  • пров. Янтарний, 6-8,
  • Тімірязєва, 34,
  • Золотий Берег, 1-37,
  • пров. Вузький, 1-14,
  • пров. Амбулаторний, 2-17,
  • пров. Бєлякова, 2-8,
  • пров. Всеволода Змієнка, 1-7,
  • Дача Ковалевського, 1-8, 142,
  • Рибальська Балка, 3,
  • Дев’ята Лінія, 1,
  • пров. Байдукова, 1-7
    пров. Леваневського, 1-11,
  • пров. Фестивальний, 1-4,
  • Варненська, 7-9,
  • Генерала Петрова, 8,10,
  • Семена Яхненка, 1-2.

Центральний РЕМ

Роботи до 19:00:

  • Дальницька, 43/14, 43/2
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