Кто из одесситов 25 апреля останется без света: адреса

В четверг, 25 апреля 2024 года, в связи с плановыми работами энергетиков некоторые одесситы остались без электроэнергии. ДТЭК «Одесские электросети» сообщает адреса и продолжительность ремонтных работ.
Северный РЭС
Работы до 19:50:
- 5-я Пересыпская, 2-19
Южный РЭС
Работы до 18:00:
- Абрикосовая, 4-105,
- Дубовая Роща, 2-57,
- Лигинская (Макаренко), 1-33,
- Писарева, 28-40,
- Равенства, 88-104, 91-195,
- пер. 1-й Равенства, 90, 92,
- пер. Абрикосовый, 1-29,
- Фонтанская дорога, 106-173,
- пер. Янтарный, 6-8,
- Тимирязева, 34,
- Золотой Берег, 1-37,
- переулок Узкий, 1-14,
- переулок Амбулаторный, 2-17,
- переулок Белякова, 2-8,
- переулок Всеволода Змиенко, 1-7,
- Дача Ковалевского, 1-8, 142
- Рыбальская Балка, 3,
- Девятая Линия, 1,
- переулок Байдукова, 1-7
переулок Леваневского, 1-11,
- переулок Фестивальный, 1-4,
- Варненская, 7-9,
- Генерала Петрова, 8,10,
- Семена Яхненко, 1-2.
Центральный РЭС
Работы до 19:00:
- Дальницкая, 43/14, 43/2