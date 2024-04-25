Новости Одессы и Одесской области

Кто из одесситов 25 апреля останется без света: адреса

Кто из одесситов 25 апреля останется без света: адреса

В четверг, 25 апреля 2024 года, в связи с плановыми работами энергетиков некоторые одесситы остались без электроэнергии. ДТЭК «Одесские электросети» сообщает адреса и продолжительность ремонтных работ.

Северный РЭС

Работы до 19:50:

  • 5-я Пересыпская, 2-19

Южный РЭС

Работы до 18:00:

  • Абрикосовая, 4-105,
  • Дубовая Роща, 2-57,
  • Лигинская (Макаренко), 1-33,
  • Писарева, 28-40,
  • Равенства, 88-104, 91-195,
  • пер. 1-й Равенства, 90, 92,
  • пер. Абрикосовый, 1-29,
  • Фонтанская дорога, 106-173,
  • пер. Янтарный, 6-8,
  • Тимирязева, 34,
  • Золотой Берег, 1-37,
  • переулок Узкий, 1-14,
  • переулок Амбулаторный, 2-17,
  • переулок Белякова, 2-8,
  • переулок Всеволода Змиенко, 1-7,
  • Дача Ковалевского, 1-8, 142
  • Рыбальская Балка, 3,
  • Девятая Линия, 1,
  • переулок Байдукова, 1-7
    переулок Леваневского, 1-11,
  • переулок Фестивальный, 1-4,
  • Варненская, 7-9,
  • Генерала Петрова, 8,10,
  • Семена Яхненко, 1-2.

Центральный РЭС

Работы до 19:00:

  • Дальницкая, 43/14, 43/2
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