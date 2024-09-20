Новини Одеси та Одеської області

Хто з одеситів 20 вересня залишився без світла: адреси планових відключень

Хто з одеситів 20 вересня залишився без світла: адреси планових відключень

У п’ятницю, 20 вересня 2024 року, ДТЕК «Одеські електромережі» продовжить планові ремонтні роботи. У зв’язку з чим, багато одеситів залишилися без світла. За деякими адресами відключення заплановані вночі.

Північний РЕМ

Роботи до 19:00:

  • Квіткова, 1-87/корп.5,
  • Толбухіна, 1-34,
  • дорога Фонтанська, 36А-52

Роботи до 17.00

  • Друга, 20,
  • Друга /Чорноморка/, 18б,
  • Симоненка, 2а.

Роботи до 20.00:

  • Симоненка, 11, 11а.

Центральний РЕМ

Роботи з 23:00 20 вересня до 06:00 21 вересня:

  • Ковальська, 2,
  • Топольського, 4,
  • Старопортофранківська, 67,69,
  • пров. Каретний, 5-25,
  • Маріїнська, 6,
  • Марінеско узвіз, 6-18,
  • Мечникова, 38-52.

Південний РЕМ

Роботи до 19:00:

  • 9-а, 2-а, 3-я, 7-а Пересипська, 7-А,
  • Балтська дорога, 28,
  • Вікандера і Ларсена (Восьмого березня), 42-103,
  • пров. Савранський  (Більшовицький), 3-10,
  • Каришковського, 2-60,
  • пров.1-й,  2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й, 7-й, 8-й Балтський,
  • Жевахова гора, 22, 30, 81,
  • Ринкова, 7,
  • пров. 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й, 7-й, 8-й, 9-й, 10-й, 13-й, Чорноморський,
  • Нікітіна, 73-87,
  • Стельмаха, 46-49,
  • пров. Східчастий, 27,
  • Вапняна, 77, 81,
  • Жевахова, 3 -61,
  • Локомотивна, 1-27.

Роботи до 17:00:

  • пров. 2-й, 3-й  Вапняний,
  • пров. 3-й Східчастий, 4-37.

Роботи з 23:00 20 вересня до 06:00 21 вересня:

  • Вапняна, 45-75,
  • Вапняне селище, 17-44,
  • пров. Матеріальний 1а, 5, 8, 9, 11, 11б, 12,
  • пров. Східчастий, 1-25,
  • пров. Ширяєвський, 4, 12-26,
  • узвіз Слобідський, 18, 18и, 19, 30,
  • Андріївського, 16, 8,
  • Одарія, 7, 16-24,
  • Отамана Чепіги, 3-15,
  • Щеголева, 1-8,
  • Нікітіна, 73-87,
  • Стельмаха, 46-49,
  • пров. Східчастий, 27,
  • Вапняна, 77, 81,
  • пров. 2-й, 3-й Вапняний,
  • 3-й, 4-й Східчастий.
Avatar photo
Редакція ПРОФІЛЬ
Висловіть вашу думку. Це важливо.
Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі
Ще за темою
Всі новини

купить квартиру в Одессе

Вибір редакції

Контакти

Ви стали свідком важливої події і маєте чим поділитися з редакцією? Пишіть нам, ми обов'язково зв'яжемося з вами.

Адреса:

65058, м. Одеса
вул. Маршала Говорова, 2
офіс 314

Телефони:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Ми в мережі
Реклама на сайті

Телефони відділу реклами:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Підписатися на газету можна у будь-якому поштовому відділенні міста Одеси та Одеської області. Передплатний індекс – 96217.

Наші партнери
    лого АНРВУ

Частина контенту виготовлена за підтримки Асоціації “Незалежні регіональні видавці України”

Новини Одеси та Одеської області
© 2009-2024, Центр медіа. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів сайту можливо тільки з активною ссилкою на odessa-life.od.ua/uk