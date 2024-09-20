Хто з одеситів 20 вересня залишився без світла: адреси планових відключень

У п’ятницю, 20 вересня 2024 року, ДТЕК «Одеські електромережі» продовжить планові ремонтні роботи. У зв’язку з чим, багато одеситів залишилися без світла. За деякими адресами відключення заплановані вночі.
Північний РЕМ
Роботи до 19:00:
- Квіткова, 1-87/корп.5,
- Толбухіна, 1-34,
- дорога Фонтанська, 36А-52
Роботи до 17.00
- Друга, 20,
- Друга /Чорноморка/, 18б,
- Симоненка, 2а.
Роботи до 20.00:
- Симоненка, 11, 11а.
Центральний РЕМ
Роботи з 23:00 20 вересня до 06:00 21 вересня:
- Ковальська, 2,
- Топольського, 4,
- Старопортофранківська, 67,69,
- пров. Каретний, 5-25,
- Маріїнська, 6,
- Марінеско узвіз, 6-18,
- Мечникова, 38-52.
Південний РЕМ
Роботи до 19:00:
- 9-а, 2-а, 3-я, 7-а Пересипська, 7-А,
- Балтська дорога, 28,
- Вікандера і Ларсена (Восьмого березня), 42-103,
- пров. Савранський (Більшовицький), 3-10,
- Каришковського, 2-60,
- пров.1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й, 7-й, 8-й Балтський,
- Жевахова гора, 22, 30, 81,
- Ринкова, 7,
- пров. 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й, 7-й, 8-й, 9-й, 10-й, 13-й, Чорноморський,
- Нікітіна, 73-87,
- Стельмаха, 46-49,
- пров. Східчастий, 27,
- Вапняна, 77, 81,
- Жевахова, 3 -61,
- Локомотивна, 1-27.
Роботи до 17:00:
- пров. 2-й, 3-й Вапняний,
- пров. 3-й Східчастий, 4-37.
Роботи з 23:00 20 вересня до 06:00 21 вересня:
- Вапняна, 45-75,
- Вапняне селище, 17-44,
- пров. Матеріальний 1а, 5, 8, 9, 11, 11б, 12,
- пров. Східчастий, 1-25,
- пров. Ширяєвський, 4, 12-26,
- узвіз Слобідський, 18, 18и, 19, 30,
- Андріївського, 16, 8,
- Одарія, 7, 16-24,
- Отамана Чепіги, 3-15,
- Щеголева, 1-8,
- Нікітіна, 73-87,
- Стельмаха, 46-49,
- пров. Східчастий, 27,
- Вапняна, 77, 81,
- пров. 2-й, 3-й Вапняний,
- 3-й, 4-й Східчастий.