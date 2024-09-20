Новости Одессы и Одесской области

Кто из одесситов 20 сентября остался без света: адреса плановых отключений

Кто из одесситов 20 сентября остался без света: адреса плановых отключений

В пятницу, 20 сентября 2024 года, ДТЭК «Одесские электросети» продолжит плановые ремонтные работы. В связи с чем, многие одесситы остались без света. По некоторым адресам отключения запланированы ночью.

Северный РЭС

Работы до 19:00:

  • Цветочная, 1-87/корп.5,
  • Толбухина, 1-34,
  • дорога Фонтанская, 36А-52

Работы до 17.00:

  • Вторая, 20,
  • Друга /Черноморка/, 18б,
  • Симоненко, 2а.

Работы до 20.00:

  • Симоненко, 11, 11а.

Центральный РЭС

Работы с 23:00 20 сентября до 06:00 21 сентября:

  • Кузнечная, 2,
  • Топольского, 4,
  • Старопортофранковская, 67,69,
  • пер. Каретный, 5-25,
  • Мариинская, 6,
  • Маринеско спуск, 6-18,
  • Мечникова, 38-52.

Южный РЭС

Работы до 19:00:

  • 9-я, 2-я, 3-я, 7-я Пересыпская, 7-А,
  • Балтская дорога, 28,
  • Викандера и Ларсена (Восьмого марта), 42-103,
  • пер. Савранский (Большевичский), 3-10,
  • Карышковского, 2-60, пер.1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й, 7-й, 8-й Балтский,
  • Жеваховая гора, 22, 30, 81,
  • Рыночная, 7,
  • пер. 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й, 7-й, 8-й, 9-й, 10-й, 13-й, Черноморский,
  • Никитина, 73- 87,
  • Стельмаха, 46-49,
  • пер. Ступенчатый, 27,
  • Известковая, 77, 81,
  • Жевахова, 3 -61,
  • Локомотивная, 1-27.

Работы до 17:00:

  • пер. 2-й, 3-й Известковый,
  • пер. 3-й ступенчатый, 4-37.

Работы с 23:00 20 сентября до 06:00 21 сентября:

  • Известковая, 45-75,
  • Известковая деревня, 17-44,
  • пер. Материальный 1а, 5, 8, 9, 11, 11б, 12,
  • пер. Ступенчатый, 1-25,
  • пер. Ширяевский, 4, 12-26,
  • спуск Слободской, 18, 18и, 19, 30,
  • Андреевского, 16, 8,
  • Одария, 7, 16-24,
  • Атамана Чепиги, 3-15,
  • Щеголева, 1-8,
  • Никитина, 7 87,
  • Стельмаха, 46-49,
  • пер. Ступенчатый, 27,
  • Известковая, 77, 81,
  • пер. 2-й, 3-й Известковый,
  • 3-й, 4-й Ступенчатый.
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