Кто из одесситов 20 сентября остался без света: адреса плановых отключений

В пятницу, 20 сентября 2024 года, ДТЭК «Одесские электросети» продолжит плановые ремонтные работы. В связи с чем, многие одесситы остались без света. По некоторым адресам отключения запланированы ночью.
Северный РЭС
Работы до 19:00:
- Цветочная, 1-87/корп.5,
- Толбухина, 1-34,
- дорога Фонтанская, 36А-52
Работы до 17.00:
- Вторая, 20,
- Друга /Черноморка/, 18б,
- Симоненко, 2а.
Работы до 20.00:
- Симоненко, 11, 11а.
Центральный РЭС
Работы с 23:00 20 сентября до 06:00 21 сентября:
- Кузнечная, 2,
- Топольского, 4,
- Старопортофранковская, 67,69,
- пер. Каретный, 5-25,
- Мариинская, 6,
- Маринеско спуск, 6-18,
- Мечникова, 38-52.
Южный РЭС
Работы до 19:00:
- 9-я, 2-я, 3-я, 7-я Пересыпская, 7-А,
- Балтская дорога, 28,
- Викандера и Ларсена (Восьмого марта), 42-103,
- пер. Савранский (Большевичский), 3-10,
- Карышковского, 2-60, пер.1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й, 7-й, 8-й Балтский,
- Жеваховая гора, 22, 30, 81,
- Рыночная, 7,
- пер. 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й, 7-й, 8-й, 9-й, 10-й, 13-й, Черноморский,
- Никитина, 73- 87,
- Стельмаха, 46-49,
- пер. Ступенчатый, 27,
- Известковая, 77, 81,
- Жевахова, 3 -61,
- Локомотивная, 1-27.
Работы до 17:00:
- пер. 2-й, 3-й Известковый,
- пер. 3-й ступенчатый, 4-37.
Работы с 23:00 20 сентября до 06:00 21 сентября:
- Известковая, 45-75,
- Известковая деревня, 17-44,
- пер. Материальный 1а, 5, 8, 9, 11, 11б, 12,
- пер. Ступенчатый, 1-25,
- пер. Ширяевский, 4, 12-26,
- спуск Слободской, 18, 18и, 19, 30,
- Андреевского, 16, 8,
- Одария, 7, 16-24,
- Атамана Чепиги, 3-15,
- Щеголева, 1-8,
- Никитина, 7 87,
- Стельмаха, 46-49,
- пер. Ступенчатый, 27,
- Известковая, 77, 81,
- пер. 2-й, 3-й Известковый,
- 3-й, 4-й Ступенчатый.