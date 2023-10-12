Яку погоду прогнозують синоптики в Одесі 13 жовтня

П’ятниця, 13 жовтня, порадує одеситів та мешканців Одеської області теплою та майже безвітряною погодою. За прогнозом Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, завтра очікується хмарна погода з проясненнями та без істотних опадів.
Прогноз погоди в Одесі 13 жовтня
Хмарно з проясненнями. Без істотних опадів.
Вітер вночі південно-західний, 9-14 м/с, удень змінних напрямків, 3-8 м/с.
Температура вночі 12-14°, вдень 18-20°C.
Прогноз погоди на Одещині
Хмарно з проясненнями. Без істотних опадів.
Вітер вночі південно-західний, 9-14 м/с, удень змінних напрямків, 3-8 м/с.
Температура вночі 9-14°, вдень 17-22°C.
На дорогах області вранці місцями серпанок, видимість 1-2 км.