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Яку погоду прогнозують синоптики в Одесі 13 жовтня

Яку погоду прогнозують синоптики в Одесі 13 жовтня

П’ятниця, 13 жовтня, порадує одеситів та мешканців Одеської області теплою та майже безвітряною погодою. За прогнозом Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, завтра очікується хмарна погода з проясненнями та без істотних опадів.

Прогноз погоди в Одесі 13 жовтня

Хмарно з проясненнями. Без істотних опадів.

Вітер вночі південно-західний, 9-14 м/с, удень змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура вночі 12-14°, вдень 18-20°C.

Прогноз погоди на Одещині

Хмарно з проясненнями. Без істотних опадів.

Вітер вночі південно-західний, 9-14 м/с, удень змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура вночі 9-14°, вдень 17-22°C.

На дорогах області вранці місцями серпанок, видимість 1-2 км.

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