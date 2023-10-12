Какую погоду прогнозируют синоптики в Одессе 13 октября

Пятница, 13 октября, порадует одесситов и жителей Одесской области теплой и почти безветренной погодой. По прогнозу Гидрометцентра Черного и Азовского морей, завтра ожидается облачная погода с прояснениями и без существенных осадков.
Прогноз погоды в Одессе 13 октября
Облачно с прояснениями. Без существенных осадков.
Ветер ночью юго-западный, 9-14 м/с, днем переменных направлени1, 3-8 м/с.
Температура ночью 12-14°С, днем 18-20°С.
Прогноз погоды в Одесской области
Облачно с прояснениями. Без существенных осадков.
Ветер ночью юго-западный, 9-14 м/с, днем переменных направлений, 3-8 м/с.
Температура ночью 9-14°С, днем 17-22°С.
На дорогах области утром местами дымка, видимость 1-2 км.