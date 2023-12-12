Який сьогодні день: свята, іменини, прикмети та заборони 12 грудня

Православне свято 12 грудня

12 грудня в церковному календарі – день пам’яті священномученика Олександра Єрусалимського. Про життя цього святого відомо дуже мало. Жив він приблизно у II столітті, був пастором та учнем Климента Олександрійського. Якось, будучи в Єрусалимі, Олександр вклонився святим місцям, після чого почав чути Господні одкровення. Саме тоді він зрозумів, що йому судилося стати помічником патріарха Наркіса. Після смерті патріарха Олександр очолив церкву. Коли імператором став Декій, святого кинули до в’язниці через віру в Христа, де він і помер.

Що не можна робити 12 грудня:

Не варто фізично працювати, виносити з дому сміття та прибирати.

Заборонено ворожити, лаятись, лихословити.

Не можна носити цього дня старий одяг.

Народні прикмети та традиції на 12 грудня.

Народні прикмети та традиції 12 грудня

Серед наших пращурів було чимало цікавих прикмет.

дивилися, який сьогодні день: худоба сама зайшла в стійло – чекайте снігопаду;

гілки ялівцю зігнулися вниз — буде хуртовина;

ранок похмурий – весна прийде рано;

протягом дня міняється напрям вітру – наступного року буде багатий урожай;

іній на деревах, а день похмурий – на Новий рік буде така сама погода;

горобці тягають до своїх гнізд пух і пір’я – чекайте сильних морозів.

Здавна наші пращури вірили, що людина, яка народилася цього дня виросте в гармонії з іншими, буде практичною і зможе досягти успіху в будь-якій сфері.

Іменини 12 грудня святкують:

Олександр.

Талісманом людини, народженої 12 грудня, є діамант. Цей камінь у всі часи вважався найдорожчим. Наші пращури вірили, що споглядання діаманта приносить заспокоєння і позбавляє втоми.

12 грудня народилися:

1884 рік – видатна українська та французька художниця із родини Бенуа-Лансере Зінаїда Серебрякова;

1924 рік – український літературознавець, професор Львівського університету Іван Денисюк;

1927 – український філософ, письменник, літературний критик, церковний діяч, в’язень радянських концтаборів Євген Сверстюк.

В Україні та світі 12 грудня відзначають:

12 грудня в Україні святкують День Сухопутних військ. Свято було встановлене указом президента України 1997 року для вшанування вагомого внеску Сухопутних військ у забезпеченні обороноздатності держави.

Також 12 грудня Міжнародний день геві-метал. Одне з найпопулярніших свят для шанувальників важкого металу. Цей жанр музики з’явився ще у 60-70-х роках минулого століття. А першими колективами, які грали геві-метал стали Deep Purple, Led Zeppelin тощо. Саме свято було створене за ініціативи британця Айрона Метью Коллінза, який є завзятим шанувальником важкого металу. Сталося це 2012 року.

А ще 12 грудня Міжнародний день нейтралітету. Нейтралітетом називають особливу позицію держави, за якої вона відмовляється від участі у воєнних діях. Завдяки політиці нейтралітету зміцнюється мир та налагоджуються дружні стосунки з іншими країнами.

12 грудня святкують Всесвітній день загального медичного забезпечення. Дуже важливо, щоб всі країни могли забезпечити своїх громадян всіма необхідними ліками, обладнанням та інструментами для збереження здоров’я і життя населення. На жаль, це можуть зробити нині не всі. Тому 2016 року Всесвітня організація охорони здоров’я створила цей особливий день для підкреслення важливості загального медичного забезпечення.