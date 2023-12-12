Какой сегодня день: праздники, именины, приметы и запреты 12 декабря

Сегодня,12 декабря, в Украине отмечают День Сухопутных войск. В мире празднуют день хеви-метала. Верующие чтят память священномученика Александра Иерусалимского.
Православный праздник 12 декабря
12 декабря в церковном календаре — день памяти священномученика Александра Иерусалимского. О жизни этого святого известно очень мало. Жил он примерно во II веке, был пастором и учеником Климента Александрийского. Однажды, будучи в Иерусалиме, Александр поклонился святым местам, после чего начал слышать откровения Господа. В это время он понял, что ему суждено было стать помощником патриарха Наркиса. После смерти патриарха Александр возглавил церковь. Когда императором стал Декий, святого бросили в тюрьму из-за веры во Христа, где он и умер.
Что нельзя делать 12 декабря
- Не стоит физически работать, выносить из дома мусор и убирать.
- Запрещено гадать, ругаться, злословить.
- Нельзя носить в этот день старую одежду.
Народные приметы и традиции 12 декабря
Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:
- смотрели, какой сегодня день: домашний скот сам зашел в стойло – ждите снегопада;
- ветки можжевельника согнулись вниз — будет метель;
- утро пасмурное — весна придет рано;
- в течение дня меняется направление ветра — в следующем году будет богатый урожай;
- иней на деревьях, а день пасмурный — на Новый год будет такая же погода;
- воробьи таскают к своим гнездам пух и перья — ждите сильных морозов.
Издавна наши предки верили, что человек, родившийся в этот день вырастет в гармонии с другими, будет практичен и сможет добиться успеха в любой сфере.
Именины 12 декабря отмечают:
- Александр.
Талисманом человека, рожденного 12 декабря, является бриллиант. Этот камень во все времена считался самым драгоценным. Наши предки верили, что созерцание бриллианта приносит успокоение и избавляет от усталости.
12 декабря родились:
- 1884 год – выдающаяся украинская и французская художница из семьи Бенуа-Лансере Зинаида Серебрякова;
- 1924 год – украинский литературовед, профессор Львовского университета Иван Денисюк;
- 1927 год – украинский философ, писатель, литературный критик, церковный деятель, узник советских концлагерей Евгений Сверстюк.
В Украине и мире 12 декабря отмечают:
12 декабря в Украине празднуют День Сухопутных войск. Праздник был установлен указом президента Украины в 1997 году для оказания почестей вескому вкладу Сухопутных войск в обеспечении обороноспособности государства.
Также 12 декабря Международный день хеви-метал. Один из самых популярных праздников для поклонников тяжелого металла. Этот жанр музыки появился еще в 60-70-х годах прошлого столетия. А первыми коллективами, которые играли хеви-метал, стали Deep Purple, Led Zeppelin и т.д. Именно праздник был создан по инициативе британца Айрона Мэтью Коллинза, который является ярым поклонником тяжелого металла. Случилось это в 2012 году.
А еще 12 декабря Международный день нейтралитета. Нейтралитетом называют особую позицию государства, при которой оно отказывается от участия в военных действиях. Благодаря политике нейтралитета укрепляется мир и налаживаются дружеские отношения с другими странами.
12 декабря празднуют Всемирный день общего медицинского обеспечения. Очень важно, чтобы все страны могли обеспечить своих граждан всем необходимым лекарством, оборудованием и инструментами для сохранения здоровья и жизни населения. К сожалению, это могут сделать не все. Поэтому 2016 Всемирная организация здравоохранения создала этот особый день для подчеркивания важности общего медицинского обеспечения.