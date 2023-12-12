Какой сегодня день: праздники, именины, приметы и запреты 12 декабря

Православный праздник 12 декабря

12 декабря в церковном календаре — день памяти священномученика Александра Иерусалимского. О жизни этого святого известно очень мало. Жил он примерно во II веке, был пастором и учеником Климента Александрийского. Однажды, будучи в Иерусалиме, Александр поклонился святым местам, после чего начал слышать откровения Господа. В это время он понял, что ему суждено было стать помощником патриарха Наркиса. После смерти патриарха Александр возглавил церковь. Когда императором стал Декий, святого бросили в тюрьму из-за веры во Христа, где он и умер.

Что нельзя делать 12 декабря

Не стоит физически работать, выносить из дома мусор и убирать.

Запрещено гадать, ругаться, злословить.

Нельзя носить в этот день старую одежду.

Народные приметы и традиции 12 декабря

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: домашний скот сам зашел в стойло – ждите снегопада;

ветки можжевельника согнулись вниз — будет метель;

утро пасмурное — весна придет рано;

в течение дня меняется направление ветра — в следующем году будет богатый урожай;

иней на деревьях, а день пасмурный — на Новый год будет такая же погода;

воробьи таскают к своим гнездам пух и перья — ждите сильных морозов.

Издавна наши предки верили, что человек, родившийся в этот день вырастет в гармонии с другими, будет практичен и сможет добиться успеха в любой сфере.

Именины 12 декабря отмечают:

Александр.

Талисманом человека, рожденного 12 декабря, является бриллиант. Этот камень во все времена считался самым драгоценным. Наши предки верили, что созерцание бриллианта приносит успокоение и избавляет от усталости.

12 декабря родились:

1884 год – выдающаяся украинская и французская художница из семьи Бенуа-Лансере Зинаида Серебрякова ;

; 1924 год – украинский литературовед, профессор Львовского университета Иван Денисюк ;

; 1927 год – украинский философ, писатель, литературный критик, церковный деятель, узник советских концлагерей Евгений Сверстюк.

В Украине и мире 12 декабря отмечают:

12 декабря в Украине празднуют День Сухопутных войск. Праздник был установлен указом президента Украины в 1997 году для оказания почестей вескому вкладу Сухопутных войск в обеспечении обороноспособности государства.

Также 12 декабря Международный день хеви-метал. Один из самых популярных праздников для поклонников тяжелого металла. Этот жанр музыки появился еще в 60-70-х годах прошлого столетия. А первыми коллективами, которые играли хеви-метал, стали Deep Purple, Led Zeppelin и т.д. Именно праздник был создан по инициативе британца Айрона Мэтью Коллинза, который является ярым поклонником тяжелого металла. Случилось это в 2012 году.

А еще 12 декабря Международный день нейтралитета. Нейтралитетом называют особую позицию государства, при которой оно отказывается от участия в военных действиях. Благодаря политике нейтралитета укрепляется мир и налаживаются дружеские отношения с другими странами.

12 декабря празднуют Всемирный день общего медицинского обеспечения. Очень важно, чтобы все страны могли обеспечить своих граждан всем необходимым лекарством, оборудованием и инструментами для сохранения здоровья и жизни населения. К сожалению, это могут сделать не все. Поэтому 2016 Всемирная организация здравоохранения создала этот особый день для подчеркивания важности общего медицинского обеспечения.