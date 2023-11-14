Який сьогодні день: іменини, свята, традиції та заборони 14 листопада

Яке православне свято 14 листопада

14 листопада в церковному календарі – день пам’яті святого апостола Пилипа. Він був наймолодшим учнем Ісуса Христа, займався вивченням Святого Письма та проповідуванням Євангелія у Фригії та Скифії. Святого апостола люди шанували ще за життя, адже він творив справжні дива. Зокрема, воскресив із мертвих немовля. До християнства Пилип приєднався після того, як побачив воскресіння Христа. Він пішов в народ, розповідав про Ісуса, зцілював хворих. Якось він вилікував від укусу отруйної змії дружину антипата. Та розповіла все своєму чоловікові, який злякався, що віра розповсюдиться всім містом. Тому наказав спалити помешкання, де жив тоді Пилип. Помер апостол у страшних муках.

Що не можна робити 14 листопада

Не варто йти до лісу, особливо на самоті.

Не дозволено братися за рукоділля.

Заборонено починати й продовжувати ремонтні роботи.

Народні прикмети 14 листопада

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: снігопад або хмарність вказують на те, що в травні буде погана погода;

почути як каркає ворона — до швидкої відлиги;

на Пилипа пішов дощ — можете сподіватися, що наступного року добре вродить пшениця;

вранці на деревах іній — наступного року буде багатий урожай вівса.

За народним календарем цей день називали Пилиповим. У наших предків існував звичай виносити їжу для домовика за межі оселі, щоб той допоміг вберегти худобу взимку. Вірили, що від цього дня в лісах вовки стають дуже злими, тому намагалися не ходити в хащі.

Важливі та пам’ятні дати 14 листопада в Україні та світі:

1918 рік — на першому засіданні Національних зборів Томаш Масарик стає президентом Чехословацької республіки;

1918 рік — з ініціативи провідних українських вчених декретом гетьмана Павла Скоропадського засновують Українську Академію наук та визначений її офіційний статус;

1920 рік — уряд УНР змушений залишити Україну та переїхати до Польської республіки;

1925 рік — у Чехословацькій республіці створюють Леґію українських націоналістів;

1939 рік — Верховна Рада УРСР затверджує Закон про так зване “возз’єднання” (анексію) Західної України з УРСР;

1944 рік — у Києві відкривається Державний музей українського мистецтва;

1963 рік — потужний підводний вулканічний вибух утворив острів Суртсей, 33 км на південь від узбережжя Ісландії;

1999 рік — на посаду Президента України вдруге обирають Леоніда Даниловича Кучму, що обіймав цей пост від 19.07.1994 до 23.01.2005;

2005 рік — корпорація Boeing оголошує про старт виробництва літака Boeing 747-8.

Іменини 14 листопада святкують:

Олексій,

Пилип,

Аристарх,

Михайло,

Микола,

Григорій,

Сергій,

Порифій,

Олександр,

Гаврило,

Констянтин,

Василь,

Дмитро,

Георгій,

Віктор,

Федір,

Петро,

Анна.

Талісманом людини, народженої 14 листопада, є смарагд. Він є різновидом берилу. В давнину його вважали священним, йому навіть поклонялися. Багато закоханих дарували своїм партнерам прикраси зі смарагдом, щоб кохання ніколи не закінчувалося.

14 листопада народилися:

1924 рік — видатний український скрипаль та педагог Леонід Коган;

1974 рік — офіцер Повітряного командування “Центр” Повітряних сил Збройних сил України, Герой України Олександр Бринжала;

1979 рік — українська акторка та модель Ольга Куриленко.

14 листопада в Україні та світі відзначають

14 листопада в Україні й світі святкують Міжнародний день логопеда. Створили професійне свято 2004 року. Багато хто помилково вважає, що єдиним завданням логопеда є коригування неправильної вимови. Але представники цієї професії допомагають виправити всі порушення мовлення і навіть повну його відсутність. Логопедія є цілою наукою, яка вивчає механізми, симптоми, причини, структуру порушень мовлення. Вона з’явилася ще у XVII столітті, але активне вивчення цієї галузі почалося XIX століття.

Також 14 листопада відзначають Всесвітній день боротьби з цукровим діабетом. Ця подія повинна нагадувати людству, що цукровий діабет досить серйозна хвороба, яка стає дедалі поширенішою в усіх країнах світу. Цього дня розповідають про наслідки захворювання, можливості його профілактики та лікування. Головна місія дня — поширити інформацію про цукровий діабет. Хвороба ця належить до групи ендокринних захворювань, які пов’язані із порушенням засвоєння глюкози, хвороба розвивається через повну чи відносну недостатність гормону інсуліну, через що розвивається гіперглікемія.